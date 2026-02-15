Advertisement
trendingNow13110766
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा पर लगा शून्य का कलंक, सलमान के जाल में फंसते ही बना दिया T20 वर्ल्ड कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा पर लगा शून्य का कलंक, सलमान के जाल में फंसते ही बना दिया T20 वर्ल्ड कप का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Duck Record: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. भारत के खिलाफ मैच में सलमान आगा अलग प्लान के साथ उतरे. वो खुद पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अभिषेक को अपने जाल में फंसा लिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक शर्मा पर फिर लगा शून्य का कलंक
अभिषेक शर्मा पर फिर लगा शून्य का कलंक

Abhishek Sharma Duck Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पाक कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. भारत के खिलाफ मैच में सलमान आगा अलग प्लान के साथ उतरे. वो खुद पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अभिषेक को अपने जाल में फंसा लिया.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय से बल्ले से तबाही मचा रहे अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर अच्छा नहीं रहा है. आलम ये है कि वो अभी तक इस टूर्नामेंट में खाता भी नहीं खोल सके हैं. इससे पहले यूएसए के खिलाफ मैच में भी अभिषेक शून्य पर आउट हुए थे. उसके बाद बीमार होने की वजह से वो नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेले थे.

सलमान के जाल में फंसे अभिषेक शर्मा

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ओवर में खुद गेंद थाम बड़ा दांव खेला. ये इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि इससे पहले उन्होंने टूर्नामेंट में एक भी ओवर नहीं डाला था. हालांकि, उनका ये दांव सही साबित हुआ और पाक कप्तान ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को कैच आउट कराया.

अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

बता दें कि अभिषेक शर्मा पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 4 में शून्य पर आउट हुए हैं. इसके अलावा वो टी20 विश्व कप के पहले दो मैचों में शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस शर्मनाक लिस्ट में बांग्लादेशी क्रिकेटर इमरुल कायस और भारत के पूर्व खिलाड़ी आशीष नेहरा का नम शामिल है.

ईशान किशन ने जड़ा शानदार अर्धशतक

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भले ही अभिषेक शर्मा के रूप में भारत को पहले ओवर में ही बड़ा झटका लगा, लेकिन ईशान किशन ने पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा. उन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज शाहीन अफरीदी के खिलाफ छक्का जड़कर खाता खोला और अपने इरादे साफ कर दिए. ईशान किशन ने 27 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: सूर्या ने सलमान के अरमानों पर फिर फेरा पानी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली