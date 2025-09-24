ताबड़तोड़ फिफ्टी और फिर सेलिब्रेशन में Flying Kiss, अभिषेक शर्मा ने किस पर लुटाया प्यार?

भारतीय टी20 टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एशिया कप 2025 में तूफानी अंदाज जारी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग फिफ्टी के बाद अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी बखिया उधेड़ी. सुपर-4 के इस मैच में अभिषेक ने विस्फोटक फिफ्टी ठोकी, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने फैंस का ध्यान खींचा.
Trending Photos
भारतीय टी20 टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एशिया कप 2025 में तूफानी अंदाज जारी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग फिफ्टी के बाद अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी बखिया उधेड़ी. सुपर-4 के इस मैच में अभिषेक ने विस्फोटक फिफ्टी ठोकी, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने फैंस का ध्यान खींचा. फिफ्टी पूरी करने के बाद अभिषेक ने बल्ला उठाकर इसे सेलिब्रेट किया, साथ ही उन्होंने स्टैंड्स की ओर फ्लाइंग किस भी दिया. फैंस जानने को बेताब हैं कि आखिरी अभिषेक ने यह प्यार किस पर लुटाया. आइए हम आपको बताते हैं.
अभिषेक ने ठोका लगातार दूसरा अर्धशतक
एशिया कप में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी फिफ्टी ठोकी. अभिषेक ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके उन्होंने युवराज सिंह को एक मामले में पीछे छोड़ दिया. अब उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में 5 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर है, जिससे वह भारत की ऑल-टाइम लिस्ट में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं. उनसे आगे सिर्फ कप्तान सूर्यकुमार यादव (7) और रोहित शर्मा (6) हैं. अभिषेक की पारी 75 रन पर समाप्त हुई, जब वह रन आउट हो गए. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए.
सेलिब्रेशन में किस पर लुटाया प्यार
सबसे खास पल तब आया जब अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा किया. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 'L' (लव) साइन से जश्न मनाया था. इस बार उन्होंने एक और खास तरीका चुना. उन्होंने स्टैंड्स की तरफ 'फ्लाइंग किस' दी, जहां उनकी बहन कोमल शर्मा बैठीं हुई थीं. कोमल शर्मा ने भी भाई अभिषेक के खुशी के मौके पर उनके ही अंदाज में प्यार लुटाया. बता दें कि कोमल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मैच में भी मौजूद थीं, जहां उन्होंने अपने भाई के 74 रन की पारी के बाद उनके प्रदर्शन पर गर्व जताया था.
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
जीत के साथ फाइनल में भारत
168 रन बनाने के बाद भारत ने गेंदबाजों के दम पर इस मुकाबले को 41 रन से अपने नाम किया और एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई. रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पारी 127 रन पर ही सिमट गई. कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह-वरुण चक्रवर्ती को दो-दो विकेट मिले. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने एक-एक विकेट लिया.