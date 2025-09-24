ताबड़तोड़ फिफ्टी और फिर सेलिब्रेशन में Flying Kiss, अभिषेक शर्मा ने किस पर लुटाया प्यार?
Advertisement
trendingNow12935502
Hindi Newsक्रिकेट

ताबड़तोड़ फिफ्टी और फिर सेलिब्रेशन में Flying Kiss, अभिषेक शर्मा ने किस पर लुटाया प्यार?

भारतीय टी20 टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एशिया कप 2025 में तूफानी अंदाज जारी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग फिफ्टी के बाद अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी बखिया उधेड़ी. सुपर-4 के इस मैच में अभिषेक ने विस्फोटक फिफ्टी ठोकी, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने फैंस का ध्यान खींचा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ताबड़तोड़ फिफ्टी और फिर सेलिब्रेशन में Flying Kiss, अभिषेक शर्मा ने किस पर लुटाया प्यार?

भारतीय टी20 टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एशिया कप 2025 में तूफानी अंदाज जारी है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग फिफ्टी के बाद अभिषेक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी बखिया उधेड़ी. सुपर-4 के इस मैच में अभिषेक ने विस्फोटक फिफ्टी ठोकी, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने फैंस का ध्यान खींचा. फिफ्टी पूरी करने के बाद अभिषेक ने बल्ला उठाकर इसे सेलिब्रेट किया, साथ ही उन्होंने स्टैंड्स की ओर फ्लाइंग किस भी दिया. फैंस जानने को बेताब हैं कि आखिरी अभिषेक ने यह प्यार किस पर लुटाया. आइए हम आपको बताते हैं.

अभिषेक ने ठोका लगातार दूसरा अर्धशतक

एशिया कप में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी फिफ्टी ठोकी. अभिषेक ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके उन्होंने युवराज सिंह को एक मामले में पीछे छोड़ दिया. अब उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में 5 बार 50 या उससे अधिक का स्कोर है, जिससे वह भारत की ऑल-टाइम लिस्ट में युवराज सिंह से आगे निकल गए हैं. उनसे आगे सिर्फ कप्तान सूर्यकुमार यादव (7) और रोहित शर्मा (6) हैं. अभिषेक की पारी 75 रन पर समाप्त हुई, जब वह रन आउट हो गए. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

सेलिब्रेशन में किस पर लुटाया प्यार

सबसे खास पल तब आया जब अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा किया. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 'L' (लव) साइन से जश्न मनाया था. इस बार उन्होंने एक और खास तरीका चुना. उन्होंने स्टैंड्स की तरफ 'फ्लाइंग किस' दी, जहां उनकी बहन कोमल शर्मा बैठीं हुई थीं. कोमल शर्मा ने भी भाई अभिषेक के खुशी के मौके पर उनके ही अंदाज में प्यार लुटाया. बता दें कि कोमल पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मैच में भी मौजूद थीं, जहां उन्होंने अपने भाई के 74 रन की पारी के बाद उनके प्रदर्शन पर गर्व जताया था.

जीत के साथ फाइनल में भारत

168 रन बनाने के बाद भारत ने गेंदबाजों के दम पर इस मुकाबले को 41 रन से अपने नाम किया और एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई. रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पारी 127 रन पर ही सिमट गई. कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह-वरुण चक्रवर्ती को दो-दो विकेट मिले. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने एक-एक विकेट लिया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaAbhishek Sharma Kiss CelebrationIndia vs Bangladesh

Trending news

जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
;