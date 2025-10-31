Advertisement
IND vs AUS: बैटिंग फुस्स, बॉलर्स ने खड़े कर दिए हाथ.. मेलबर्न में टीम इंडिया की एकतरफा हार, अभिषेक की मेहनत बेकार

IND vs AUS 2nd T20I: वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 की हार के बाद फैंस को टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव की टीम से जीत की उम्मीद थी. पहला मुकाबला बारिश में धुल गया, जब मेलबर्न में जीत का मौका मिला तो टीम इंडिया फुस्स साबित हुई. ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में भारत को मात दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:08 PM IST
IND vs AUS 2nd T20I: वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 की हार के बाद फैंस को टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव की टीम से जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. पहला मुकाबला बारिश में धुल गया, जब मेलबर्न में जीत का मौका मिला तो टीम इंडिया फुस्स साबित हुई. ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा अंदाज में भारत को मात दी है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए. 

हेजलवुड-एलिस ने उड़ाए टॉप ऑर्डर के परखच्चे

टॉस जीतते ही ऑस्ट्रेलिया के पेसर नेथन एलिस और जोश हेजलवुड भूखे शेरों की तरहटीम इंडिया पर हावी हो गए. दोनों ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को हेजलवुड ने दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने दिया. वहीं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट नेथन एलिस ने अपने नाम किए. 

अभिषेक शर्मा की मेहनत बेकार

टीम इंडिया के लिए 100 रन के लाले थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने टीम की लाज बचाई. उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 37 गेंद में 68 रन की आतिशी पारी खेली जिसमें 8 चौके और 2 छक्के जमाए. उन्हें कुछ समय के लिए हर्षित राणा का साथ मिला जिन्होंने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 125 तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया ने इस मामूली स्कोर के सामने तूफानी अंदाज में बैटिंग की और मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया. मेजबान टीम की तरफ से मिचेल मार्श ने 46 रन की आतिशी पारी खेली. ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस की छोटी पारियों के योगदान से ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर से पहले ही टारगेट को चेज किया और 4 विकेट से जीत दर्ज की. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके.

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS: सूर्या को लगे 4 साल... अभिषेक ने सालभर में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने टीम इंडिया के संकटमोचक

अभी भी जीत सकता है भारत

वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया पर टी20 में हार का खतरा मंडराने लगा है. अब भारत के हाथ में इस सीरीज को जीतने का आखिरी मौका होगा. टीम इंडिया को इस सीरीज को जीतने के लिए बचे तीन टी20 मैच में जीत दर्ज करनी होगी. यदि एक भी मैच हारती है तो सीरीज ड्रॉ होगी या ऑस्ट्रेलिया बाजी मार जाएगी. तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind Vs Aus

