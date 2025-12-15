सबसे तेज 300 टी 20 छक्के, भारत के स्टार युवा बल्लेबाज ने काट दिया गदर, समझें पूरी कहानी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटसबसे तेज 300 टी 20 छक्के, भारत के स्टार युवा बल्लेबाज ने काट दिया गदर, समझें पूरी कहानी

टी20 क्रिकेट का दौर चल रहा है अब तेज खेलना एक ट्रेंड सा बन चुका है. बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखने की होड़ में जुटे खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते ही बनता है. इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं टी 20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बारे में.दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए  तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 3 छक्के की दरकार थी और उन्होंने शुरुआती के ओवर्स में ही 3 छक्के जड़ते ही ये महारिकॉर्ड अपने नाम पर स्थापित कर लिए.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:18 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक और नायाब रिकॉर्ड अपने नाम पर स्थापित कर लिया है . दरअसल  अभिषेक टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 300 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं.

अभिषेक हैं नंबर 1
गौरतलब है कि अभिषेक शर्मा ने सबसे तेज 300 टी2 छक्के जड़ने के मामले में लोकेश राहुल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.राहुल ने ये कारनामा 205 पारियों में किया था, लेकिन अभिषेक ने उनके इस रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ते हुए महज 163 पारियों में ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया. अब वह टी20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 300 छक्के जड़ने के मामले में नंबर 1 पर हैं. वहीं दूसरे पायदान पर सूर्यकुमार यादव का नाम शुमार है. सूर्यकुमार ने 251 पारियों में ये कारनामा किया है.

क्रिस गेल हैं नंबर1
बता दें कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम पर है. उन्होंने ये कारनामा 455 पारियों का सामना करते हुए 1055 छक्के जड़कर किया था. ऐसा करने वाले वह दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं. दूसरे नंबर पर उनके साथी खिलाड़ी कायरन पोलार्ड का नाम है. पोलार्ड ने 644 पारियों में 971 ठोकने का काम किया है. गेल के बाद उनका नाम दूसरे पायदान पर काबिज है.

भारत से नंबर 1 रोहित 
वही टी 20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में नंबर 1 भारतीय रोहित शर्मा हैं. रोहित ने ये कारनामा 450 पारियों में किया है. उन्होंने महज 450 पारियों में 547 छक्के ठोके हैं. दूसरे नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. कोहली ने 397 पारियां खेलते हुए 435 छक्के ठोके हैं. वहीं, तीसरे पायदान पर सूर्यकुमार यादव का नाम है. सूर्या ने 319 पारियों में 395 छक्के ठोके हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

