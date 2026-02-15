क्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा? महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

India vs Pakistan: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच खेलेंगे. अभिषेक शर्मा के पिता ने भारत-पाक मैच में बेटे की मौजूदगी पर खुशी जताते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा को उम्मीद है कि उनका बेटा इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगा.

क्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा?

अभिषेक शर्मा को सोमवार को पेट में इन्फेक्शन के कारण नई दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते 25 वर्षीय खिलाड़ी नामीबिया के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम में नहीं खेल सका था, लेकिन अब कप्तान ने उनके पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने पर मुहर लगा दी है. राजकुमार शर्मा ने कहा, 'यह बहुत शानदार मैच होने वाला है.'

महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा, 'हम भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं. हमें उम्मीद है कि वे अच्छा खेलेंगे और दमदार परफॉर्म करेंगे. ये बहुत अच्छी टीम है. बेशक, हम चाहते हैं कि भारत जीते. चूंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं, और फैंस में बहुत खुशी है.'

'अभिषेक शर्मा अच्छा खेलेंगे'

राजकुमार शर्मा ने कहा, 'हर कोई टीम को बधाई दे रहा है. टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है. मुझे बस उम्मीद है कि वे अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे. मुझे खासकर उम्मीद है कि अभिषेक अच्छा खेलेंगे. हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं. वह इंडिया के लिए ऐसे ही खेलते रहें और देश को जिताने में मदद करें. यही हमारी दिल से दुआएं हैं.'

प्वाइंट्स टेबल में भारत टॉप पर

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 7 जीते, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मुकाबला अपने नाम कर सका है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में भारत (+3.050) शुरुआती दोनों मैच जीतकर टॉप पर है, जबकि पाकिस्तान (+0.932) ने भी शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम किए हैं, लेकिन नेट रन रेट में कमी के चलते वह दूसरे स्थान पर मौजूद है.