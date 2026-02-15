Advertisement
trendingNow13109957
Hindi Newsक्रिकेटक्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा? महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

क्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा? महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच खेलेंगे. अभिषेक शर्मा के पिता ने भारत-पाक मैच में बेटे की मौजूदगी पर खुशी जताते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा को उम्मीद है कि उनका बेटा इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 15, 2026, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा? महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

India vs Pakistan: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच खेलेंगे. अभिषेक शर्मा के पिता ने भारत-पाक मैच में बेटे की मौजूदगी पर खुशी जताते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा को उम्मीद है कि उनका बेटा इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगा.

क्या पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख देगा बेटा?

अभिषेक शर्मा को सोमवार को पेट में इन्फेक्शन के कारण नई दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके चलते 25 वर्षीय खिलाड़ी नामीबिया के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम में नहीं खेल सका था, लेकिन अब कप्तान ने उनके पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने पर मुहर लगा दी है. राजकुमार शर्मा ने कहा, 'यह बहुत शानदार मैच होने वाला है.'

Add Zee News as a Preferred Source

महामुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता की बड़ी भविष्यवाणी

अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा, 'हम भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं. हमें उम्मीद है कि वे अच्छा खेलेंगे और दमदार परफॉर्म करेंगे. ये बहुत अच्छी टीम है. बेशक, हम चाहते हैं कि भारत जीते. चूंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, इसलिए लोग जश्न मना रहे हैं, और फैंस में बहुत खुशी है.'

'अभिषेक शर्मा अच्छा खेलेंगे'

राजकुमार शर्मा ने कहा, 'हर कोई टीम को बधाई दे रहा है. टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है. मुझे बस उम्मीद है कि वे अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे. मुझे खासकर उम्मीद है कि अभिषेक अच्छा खेलेंगे. हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं. वह इंडिया के लिए ऐसे ही खेलते रहें और देश को जिताने में मदद करें. यही हमारी दिल से दुआएं हैं.'

प्वाइंट्स टेबल में भारत टॉप पर

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 7 जीते, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मुकाबला अपने नाम कर सका है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में भारत (+3.050) शुरुआती दोनों मैच जीतकर टॉप पर है, जबकि पाकिस्तान (+0.932) ने भी शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम किए हैं, लेकिन नेट रन रेट में कमी के चलते वह दूसरे स्थान पर मौजूद है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?