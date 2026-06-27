'ऐसा नहीं हो पाया..' पानी में बहा अर्धशतक, टीम इंडिया की हार के बाद अभिषेक की दो टूक

मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा, "एक टीम के तौर पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम कितनी जल्दी परिस्थितियों के हिसाब से ढलते हैं. जब आप लगातार मैच खेल रहे हों, तो एक ग्रुप के तौर पर आपको आगे बढ़कर परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होता है. चाहे प्रैक्टिस सेशन के दौरान हो या किसी और तरह से. मुझे लगता है कि एक दबदबा बनाने वाली टीम के तौर पर आपको बहुत तेजी से ढलना होता है और आज हम यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया."