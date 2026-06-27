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'ऐसा नहीं हो पाया..' पानी में बहा अर्धशतक, टीम इंडिया की हार के बाद अभिषेक की दो टूक

IND vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत की हार का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. आयरलैंड ने उलटफेर करते हुए टीम इंडिया पर 34 रन से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो सभी बल्लेबाजों ने नाक कटाई. अभिषेक की फिफ्टी पानी में बह गई, जिसके बाद उन्होंने मैच पर खुलकर बात की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:08 PM IST
'ऐसा नहीं हो पाया..' पानी में बहा अर्धशतक, टीम इंडिया की हार के बाद अभिषेक की दो टूक
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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