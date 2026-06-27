'ऐसा नहीं हो पाया..' पानी में बहा अर्धशतक, टीम इंडिया की हार के बाद अभिषेक की दो टूक

IND vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारत की हार का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. आयरलैंड ने उलटफेर करते हुए टीम इंडिया पर 34 रन से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो सभी बल्लेबाजों ने नाक कटाई. अभिषेक की फिफ्टी पानी में बह गई, जिसके बाद उन्होंने मैच पर खुलकर बात की. आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बोर्ड पर टांगे थे. इसके जावब में टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई और 150 रन से पहले ही सिमट गई.
आयरलैंड ने इस मुकाबले में इतिहास रचा. टीम इंडिया को पहली बार आयरलैंड के हाथों टी20 फॉर्मेट में शिकस्त झेलनी पड़ी है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी, हर तरह से टीम इंडिया पर आयरिश टीम हावी नजर आई. 183 रन का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार अर्धशतक ठोका. मैच के बाद उन्होंने टीम अपनी फिफ्टी पर पानी फिरने के बाद खुलकर बात की.
मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा, "एक टीम के तौर पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम कितनी जल्दी परिस्थितियों के हिसाब से ढलते हैं. जब आप लगातार मैच खेल रहे हों, तो एक ग्रुप के तौर पर आपको आगे बढ़कर परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होता है. चाहे प्रैक्टिस सेशन के दौरान हो या किसी और तरह से. मुझे लगता है कि एक दबदबा बनाने वाली टीम के तौर पर आपको बहुत तेजी से ढलना होता है और आज हम यही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया."
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आयरलैंड की तरफ से कप्तान लॉर्कन टकर की हाफ-सेंचुरी ने आयरलैंड के लिए जीत की राह आसान कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने 20 ओवरों में शानदार 182/9 रन बनाए. भारत की मशहूर बैटिंग लाइन-अप दबाव में बिखर गई और मेहमान टीम 18.5 ओवरों में 148 रन पर ऑल-आउट हो गई. अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर थे, जिन्होंने 20 गेंदों में 50 रन बनाकर भारतीय चुनौती को संभाले रखा अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मैच 28 जून को खेला जाएगा.