तूफानी शतक के बाद डक: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, इस साल जीरो पर आउट होने में सबसे आगे

या तो तूफान, नहीं तो शांति. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए ये साल ठीक ऐसा ही रहा है. मंगलवार (22 सितंबर) को जापान के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक टी20 मैच में वो शून्य पर पवेलियन लौट गए. तीन दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 30 गेंदों पर रिकॉर्डतोड़ शतक ठोका था. वो भारत की तरफ से T20I में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे. एक मैच पहले शानदार रिकॉर्ड बनाने वाले अभिषेक शर्मा के नाम अब शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है.