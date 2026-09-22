तूफानी शतक के बाद डक: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, इस साल जीरो पर आउट होने में सबसे आगे

या तो तूफान, नहीं तो शांति. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए ये साल ठीक ऐसा ही रहा है. मंगलवार (22 सितंबर) को जापान के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक टी20 मैच में वो शून्य पर पवेलियन लौट गए. तीन दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने बल्ले से तबाही मचाते हुए महज 30 गेंदों पर रिकॉर्डतोड़ शतक ठोका था. वो भारत की तरफ से T20I में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे. एक मैच पहले शानदार रिकॉर्ड बनाने वाले अभिषेक शर्मा के नाम अब शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है.
अगर आप सोच रहे हैं कि अभिषेक शर्मा के लिए ये साल शानदार रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कई यादगार पारियां खेली है, लेकिन एक सच ये भी है कि वो फिलहाल 2026 में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं. जापान के खिलाफ जीरो पर आउट होते ही उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान को पीछे छोड़ दिया है.
इस कैलेंडर ईयर में अभिषेक शर्मा अब तक 10 बार टी20 में बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं. इस शर्मनाक क्लब में वो सबसे आगे हैं. दूसरे नंबर पर राशिद खान हैं, जो 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं. पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान तीसरे स्थान पर हैं और वो भी 2026 में अब तक 9 बार जीरो पर पवेलियन लौटे हैं.
इस साल अभिषेक शर्मा ने भारत की तरफ से अभी तक 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इन 27 पारियों में से 7 में उन्होंने खाता नहीं खोला है. जबकि 7 इनिंग में 50+ स्कोर किया है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 108 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी शामिल है. अभिषेक शर्मा अभी तक कुल 60 T20I खेल चुके हैं और उन्होंने 194.35 के स्ट्राइक रेट से 1858 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है.
भारत और जापान के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया से दमदार प्रदर्शन और एकतरफा जीत की उम्मीद लगाई गई थी. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. बारिश की वजह से मुकाबला 5-5 ओवर का हुआ. भारत 5 ओवर में सिर्फ 32 रन ही बना सका. इसके जवाब में जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी और रोमांचक मैच को भारत ने 2 रन से जीत लिया.