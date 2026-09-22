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तूफानी शतक के बाद डक: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, इस साल जीरो पर आउट होने में सबसे आगे

अगर आप सोच रहे हैं कि अभिषेक शर्मा के लिए ये साल शानदार रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कई यादगार पारियां खेली है, लेकिन एक सच ये भी है कि वो फिलहाल 2026 में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 22, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:16 PM IST
तूफानी शतक के बाद डक: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, इस साल जीरो पर आउट होने में सबसे आगे
Image Credit: अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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