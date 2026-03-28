IPL 2026: SRH की टीम के साथ हो गया धोखा! अभिषेक शर्मा ने फिर टेके घुटने, T20 WC के बाद IPL में भी फ्लॉप

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी IPL 2026 के पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ बड़ा धोखा हो गया. सनराइजर्स हैदराबाद का एक बल्लेबाज उसके लिए 'विलेन' साबित हुआ है. जब इस बल्लेबाज से सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उसी अहम मौके पर यह क्रिकेटर अपना विकेट फेंककर चलता बना. सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी IPL 2026 के पहले मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा ने IPL में भी टेके घुटने

अभिषेक शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ तेज गेंदबाज जेकब डफी का शिकार बने और विकेटकीपर जितेश शर्मा को कैच देकर चलते बने. अपनी पारी में अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 छक्का लगाकर 7 रन ही बनाए. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था. IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को अभिषेक शर्मा को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी वह फ्लॉप साबित हो रहे हैं. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने 8 पारियों में केवल 141 रन ही बनाए थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी किया था शर्मनाक प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से केवल दो अर्धशतक ही निकले थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने 0, 0, 0, 15, 55, 10, 9 और 52 रन के स्कोर ही बनाए थे. अभिषेक शर्मा ने अभी तक 78 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 162.39 के स्ट्राइक रेट और 26.79 की औसत से 1822 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL इंटरनेशनल में 1 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 174 चौके और 102 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का IPL में हाईएस्ट स्कोर 141 रन है.

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अभिषेक शर्मा का T20I रिकॉर्ड

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 46 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.47 के स्ट्राइक रेट और 33.44 की औसत से 1438 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 10 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 139 चौके और 96 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है. अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं.