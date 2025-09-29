Advertisement
6 ड्राइव मोड, 360 डिग्री कैमरा और लाखों में कीमत.. अभिषेक शर्मा की गिफ्टेड SUV में फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा फीचर्स, दुबई की Off Roading Queen

Abhishek Sharma SUV: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अजेय रही. टीम ने लगातार 7 मुकाबले जीतकर फाइनल में भी खिताबी जीत दर्ज की. दुबई में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का डंका बजता दिखा. फाइनल में जीत के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया. उन्हें तोहफे में एक लग्जरी SUV मिली, जिससे कई फैंस अनजान हैं. आईए इसके बारे में हम आपको बताते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:02 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma SUV: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अजेय रही. टीम ने लगातार 7 मुकाबले जीतकर फाइनल में भी खिताबी जीत दर्ज की. दुबई में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का डंका बजता दिखा. फाइनल में जीत के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 300 से भी ज्यादा रन ठोक एक सीजन में सबसे ज्यादा रन ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया. उन्हें तोहफे में एक लग्जरी SUV मिली, जिससे कई फैंस अनजान हैं. आईए इसके बारे में हम आपको बताते हैं. 

अभिषेक को मिली HAVAL H9 SUV

अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के इनाम में 15 हजार डॉलर यानि लगभग 13 रुपये मिले. इतना ही नहीं उन्हें लग्जरी कार HAVAL H9 एसयूवी भी गिफ्ट में मिली. इसे दुबई की फॉर्च्यूनर भी कहें तो गलत नहीं होगा. Haval H9 अपने दमदार लुक और लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसे ऑफ रोडिंग की क्वीन भी कह सकते हैं क्योंकि यह 4×4 के साथ आती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Haval H9 एक बड़े सेगमेंट की SUV है जिसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है. यह 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस पावर को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ZF ट्रांसमिशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है. H9 को ऑफ-रोड क्षमता ही नहीं बल्कि लग्जरी फील के लिए भी डिजाईन किया गया है जो कठिन रास्तों पर या शहरी सड़कों पर शानदार परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है. इसकी लंबाई 4950 मिमी जबकि 1976 मिमी चौड़ी है.

6 एयरबैग्स

Haval H9 में बेहतरीन सुरक्षा सुविधाएँ हैं जो ड्राइविंग को आसान और अधिक सुरक्षित बनाती हैं. इसमें छह एयरबैग्स हैं जबकि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन इसकी सुरक्षा को और बेहतरीन बनाता है. अडैप्टिव Cruise Control ट्रैफिक की स्थिति के आधार पर वाहन की गति को ऑटोमैटिक कम ज्यादा करता है. जिससे लंबी ड्राइव कम थकाऊ हो जाती है. ट्रैफिक जाम असिस्ट का भी फीचर इस बेहतरीन एसयूवी में देखने को मिलता है. जिसस ड्राइवर को रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक के दौरान भी तनाव-मुक्त अनुभव सुनिश्चित करता है.

6 ड्राइविंग मोड्स

इस कार में 360-डिग्री व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स इसकी ड्राइविंग को और भी आसान बनाते हैं. यह 6 ड्राइव मोड्स के साथ आती है. जिसमें ऑटो, इको, स्पोर्ट, सैंड, स्नो, मड और 4L (लो रेंज) मोड प्रदान करता है. Haval H9 का बाहरी डिजाइन आकर्षक और कार्यात्मक है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक साइडस्टेप्स, आगे और पीछे फॉग लैंप और बड़े 265/55 R19 टायर शामिल हैं. 

कैसा है इंटीरियर?

इस कार का इंटीरियर भी बेहद शानदार है. इसमें एक बड़ा 14.6-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले. एक 10-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मौजूद है जो गजब फील देता है. एक वायरलेस चार्जर, ड्राइवर के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लेदर मेमोरी सीटें जो ठंडे और गर्म दोनों वेंटीलेशन के साथ आती हैं. साथ ही इसमें मसाज की भी सुविधा देखने को मिलती है. बात करें कीमत की तो HAVAL सऊदी अरब की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Haval H9 SUV की वर्तमान कीमत 142,199.8 सऊदी रियाल है जो भारतीय रुपये में लगभग 33,60,658 रुपये है.

