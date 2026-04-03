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Hindi Newsक्रिकेटKKR vs SRH: जीत के बाद भी अभिषेक शर्मा को झटका, BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, इस गलती की भुगती सजा

KKR vs SRH: जीत के बाद भी अभिषेक शर्मा को झटका, BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, इस गलती की भुगती सजा

Abhishek Sharma Fined IPL 2026: 2 अप्रैल की शाम KKR और SRH के बीच खेले गए मैच के बाद अभिषेक शर्मा पर BCCI का हंटर चला है. एक गलती के लिए उन्हें बड़ी सजा मिली है. उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है. आइए जानते हैं आखिर अभिषेक से कौन सी गलती हुई?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:54 AM IST
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KKR vs SRH मैच के दौरान शॉट खेलते अभिषेक शर्मा की तस्वीर (फोटो क्रेडिट Xipl)
KKR vs SRH मैच के दौरान शॉट खेलते अभिषेक शर्मा की तस्वीर (फोटो क्रेडिट Xipl)

Abhishek Sharma Fined IPL 2026: दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस वक्त चर्चा में हैं. इसकी 2 वजह हैं. पहली ये कि वो IPL 2026 के पहले मैच में RCB के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद KKR के खिलाफ दूसरे मैच में बढ़िया लय में दिखे. उन्होंने 48 रनों की तूफानी पारी खेली. दूसरी वजह ये कि KKR के खिलाफ SRH टीम की जीत के बाद भी उन्हें एक बड़ा झटका लगा है. BCCI ने उनकी सैलरी काट ली है. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वो आचार संहिता (Code of Conduct) के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं. अब सवाल ये है कि आखिर अभिषेक से कौन सी गलती हुई?

ईडन गार्डन्स में खेले गए IPL 2026 के छठे मैच में अभिषेक शर्मा को उनका आक्रामक बर्ताव भारी पड़ा है. मुकाबले के दौरान उन्होंने एक मौके पर अभद्र भाषा का यूज किया, जो स्टंप माइक में कैद हो गया. ये वही बर्ताव था, जो IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में कतई स्वीकार्य नहीं है. उन्हें IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 का दोषी पाया गया है, जिसके बाद BCCI की तरफ से ना सिर्फ उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत हिस्सा काटा गया, बल्कि उनके खाते में 1 डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है.

अभिषेक जिस अनुच्छेद 2.3 नियम के दोषी पाए गए हैं, यह नियम मैदान पर 'अभद्र भाषा' का उपयोग करने या 'अपमानजनक इशारे' करने से संबंधित होता है. अभिषेक ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी.

मैच में क्या-क्या हुआ?

अगर मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 226 रन बनाए थे. जिसके जवाब में KKR 161 रनों पर सिमट गई. जीतने वाली हैदराबाद टीम के लिए ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले 6 ओवरों में 84 रन ठोके. अभिषेक ने 21 बॉल पर 48 रन किए थे, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे. वहीं हेड ने 21 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए.

मैच के दौरान अभिषेक ने जब खेल के जोश में मर्यादा लांघी, तो उन पर BCCI का हंटर चल गया. अगर अभिषेक आगे ऐसी कोई गलती करते हैं, तो उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उनके खाते में डिमेरिट पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो आने वाले मैचों में उन पर बैन (Ban) भी लग सकता है.

अभिषेक को हुआ कितना नुकसान?

अभिषेक शर्मा को IPL में एक मैच खेलने के लिए 7.5 लाख रुपये मिलते हैं. ये उनकी सीजन भर की सैलरी से मिलने वाली अलग रकम होती है, जो हर टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले हर खिलाड़ी को मिलती है. KKR के खिलाफ इस मैच के लिए अभिषेक को 7.5 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन अब 25 फीसदी मैच फीस काट ली गई है, तो उनके इस मैच की सैलरी से 1,87,500 रुपये कट गए और उनके खाते में 5,62,500 रुपये ही आएंगे.

ये भी पढ़ें: T20 क्रिकेट का विनाशकारी 'प्रचंड रिकॉर्ड'... एक पारी में 18 छक्के उड़ाने वाला खूंखार बल्लेबाज... थर-थर कांपे थे गेंदबाज!

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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