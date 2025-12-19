Advertisement
trendingNow13046181
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा के पास आखिरी मौका... आज नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का महारिकॉर्ड तो फिर शायद ही मिले चांस

अभिषेक शर्मा के पास आखिरी मौका... आज नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का महारिकॉर्ड तो फिर शायद ही मिले चांस

T20 Cricket Records: भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 2025 कैलेंडर साल में धांसू प्रदर्शन किया है. वह साल टीम इंडिया के अहम टी20 खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं. उन्होंने इस साल 20 टी20 मैचों में तहलका मचा दिया है. अभिषेक ने 195.03 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 825 रन बनाए. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक शर्मा के पास आखिरी मौका... आज नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का महारिकॉर्ड तो फिर शायद ही मिले चांस

T20 Cricket Records: भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 2025 कैलेंडर साल में धांसू प्रदर्शन किया है. वह साल टीम इंडिया के अहम टी20 खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं. उन्होंने इस साल 20 टी20 मैचों में तहलका मचा दिया है. अभिषेक ने 195.03 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 825 रन बनाए. उन्होंने टॉप ऑर्डर में लय बनाई, जिसकी वजह से भारत ने एशिया कप 2025 जीता और फाइनल में पाकिस्तान को हराया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज भी जीती और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज जीतने की कगार पर है.

इन टूर्नामेंट में भी अभिषेक ने मचाया धमाल

आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अभिषेक ने अपनी लय बनाए रखी और उन्होंने इस साल टी20 में अब तक 1567 रन बनाए हैं. अब अगर बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में कम से कम 47 रन बना लेता है, तो 2025 में उसका ड्रीम रन शानदार बन सकता है. इतने रनों के साथ वह T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर साल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

कोहली ने 2016 में रचा था इतिहास

अभिषेक के पास यह आखिरी मौका है. वह इसके बाद इस साल के बाकी बचे दिनों में कोई भी टी20 मैच नहीं खेलने वाले हैं. ऐसे में वह अहमदाबाद में होने वाले इस मैच में कम से कम 47 रन जरूर बनाना चाहेंगे. कोहली 2016 में 31 मैचों में 1614 रन बनाकर पहले स्थान पर हैं. उस साल उन्होंने चार शतक लगाए थे. विराट ने 89.66 की औसत से बैटिंग की थी. 

ये भी पढ़ें: ​IPL Controversy: पंजाब किंग्स के साथ हो गया फ्रॉड? हेड कोच रिकी पोंटिंग के 'जिगरी' दे दिया धोखा, ऑक्शन में ले उड़ा 8.6 करोड़

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी पारी की उम्मीद

अभिषेक के पास अब कोहली को पीछे छोड़ने और इंडियन क्रिकेट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने का शानदार मौका है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें अब तक अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए हैं. पांचवां टी20 इस युवा खिलाड़ी के लिए लय में वापस आने और इतिहास रचने का शानदार मौका है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते