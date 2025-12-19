अभिषेक शर्मा के पास आखिरी मौका... आज नहीं तोड़ पाए विराट कोहली का महारिकॉर्ड तो फिर शायद ही मिले चांस

T20 Cricket Records: भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 2025 कैलेंडर साल में धांसू प्रदर्शन किया है. वह साल टीम इंडिया के अहम टी20 खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं. उन्होंने इस साल 20 टी20 मैचों में तहलका मचा दिया है. अभिषेक ने 195.03 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 825 रन बनाए. उन्होंने टॉप ऑर्डर में लय बनाई, जिसकी वजह से भारत ने एशिया कप 2025 जीता और फाइनल में पाकिस्तान को हराया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज भी जीती और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज जीतने की कगार पर है.

इन टूर्नामेंट में भी अभिषेक ने मचाया धमाल

आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अभिषेक ने अपनी लय बनाए रखी और उन्होंने इस साल टी20 में अब तक 1567 रन बनाए हैं. अब अगर बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में कम से कम 47 रन बना लेता है, तो 2025 में उसका ड्रीम रन शानदार बन सकता है. इतने रनों के साथ वह T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर साल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में कौन करेगा ओपनिंग? पांचवें टी20 में बदलने वाला है अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार

कोहली ने 2016 में रचा था इतिहास

अभिषेक के पास यह आखिरी मौका है. वह इसके बाद इस साल के बाकी बचे दिनों में कोई भी टी20 मैच नहीं खेलने वाले हैं. ऐसे में वह अहमदाबाद में होने वाले इस मैच में कम से कम 47 रन जरूर बनाना चाहेंगे. कोहली 2016 में 31 मैचों में 1614 रन बनाकर पहले स्थान पर हैं. उस साल उन्होंने चार शतक लगाए थे. विराट ने 89.66 की औसत से बैटिंग की थी.

ये भी पढ़ें: ​IPL Controversy: पंजाब किंग्स के साथ हो गया फ्रॉड? हेड कोच रिकी पोंटिंग के 'जिगरी' दे दिया धोखा, ऑक्शन में ले उड़ा 8.6 करोड़

साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी पारी की उम्मीद

अभिषेक के पास अब कोहली को पीछे छोड़ने और इंडियन क्रिकेट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने का शानदार मौका है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें अब तक अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए हैं. पांचवां टी20 इस युवा खिलाड़ी के लिए लय में वापस आने और इतिहास रचने का शानदार मौका है.