Advertisement
trendingNow12973881
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप में मचाया था कोहराम, कंगारूओं पर टूटेगा भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज! सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज में भारत बुरी तरह से हार चुकी है. अब 29 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. अभिषेक शर्मा से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी. उन्होंने एशिया कप के दौरान भी जमकर रन बरसाए थे. अब 5 मैचों की सीरीज में अपनी अलग छाप छोड़ना चाहेंगे. 

 

|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप में मचाया था कोहराम, कंगारूओं पर टूटेगा भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज! सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज में भारत बुरी तरह से हार चुकी है. अब 29 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है. सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम टी20में नाक बचाने उतरेगी. इसी बीच भारत के सलामी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया में मजे करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अभी तक के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज पुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. ऐसे में अभिषेक शर्मा से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें होंगी. उन्होंने एशिया कप के दौरान भी जमकर रन बरसाए थे. अब 5 मैचों की सीरीज में अपनी अलग छाप छोड़ना चाहेंगे. 

अभिषेक ने शेयर की तस्वीरें
भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुच चुके हैं. अभिषेक अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन नई-नई तस्वीरें साझा करते रहते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से फोटो शेयर की है. उनके साथ इस तस्वीर में रिंकू सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा भी मौजूद हैं. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप के दौरान अभिषेक
एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से अपने बल्ले से तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया ने देखा. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने 44.86 की औसत और 200.00 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल थे और उनका 75 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

29 अक्टूबर से महाजंग
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की भिड़ंत  29 अक्टूबर से होगी. सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में खेला जाना है. वहीं, आखिरी मैच 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा. बात करें अगर टी 20 की तो टीम इंडिया का पलड़ा इस मामले में काफी भारी रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टी20 मैच ज्यादातर टीम इंडिया के नाम रहा है.

 ये भी पढ़ें: Ind vs Aus:वनडे में हार के बाद टी 20 में इज्जत बचाने उतरेगी टीम इंडिया, कब और कहां खेला जाएंगे मुकाबले, देखें पूरा शेड्यूल

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल