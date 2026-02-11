Advertisement
trendingNow13105337
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा की तबीयत अब कैसी है? मुश्किल में टीम इंडिया, पाकिस्तान मैच से भी बाहर होने का खतरा

अभिषेक शर्मा की तबीयत अब कैसी है? मुश्किल में टीम इंडिया, पाकिस्तान मैच से भी बाहर होने का खतरा

Abhishek Sharma Health Update: टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है. विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा नामीबिया के खिलाफ मैच से लगभग बाहर हो गए हैं. वह बीमार होने के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका ईलाज सोमवार से हो रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभिषेक शर्मा की तबीयत अब कैसी है? मुश्किल में टीम इंडिया, पाकिस्तान मैच से भी बाहर होने का खतरा

Abhishek Sharma Health Update:  टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है. विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा नामीबिया के खिलाफ मैच से लगभग बाहर हो गए हैं. वह बीमार होने के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और वहां उनका ईलाज सोमवार से हो रहा है. वह मंगलवार को भी अस्पताल में ही रहे और अभी उनकी हालत पहले से ठीक है. टीम इंडिया गुरुवार (12 फरवरी) को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी.

गंभीर के घर डिनर में जाने से पहले ही हुए थे बीमार

अभिषेक पेट की खराबी और वायरल फीवर से जूझ रहे हैं. रविवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर हुए टीम डिनर में भी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. वह थोड़ी देर में ही वहां से चले गए थे. इसके बाद अगले दिन उन्हें भर्ती कराया गया और वह अभी भी अस्पताल में ही है. टीम  प्रबंधन लगातार उनके संपर्क में है और बीसीसीबी की मेडिकल टीम अभिषेक पर नजर रख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​'ICC पीछे हटा, PCB नहीं...', यू-टर्न के बाद फिर नौटंकी कर रहा पाकिस्तान, सरेआम बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरा

अभिषेक को बुलाने की जल्दी नहीं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम दो और दिन लगेंगे. टीम मैनेजमेंट उनकी बीमारी के बाद उन्हें जल्दी वापस नहीं बुलाना चाहता. हालांकि, असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने ओपनर की अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़ी उम्मीद जताई है. टेन डोएशेट ने कहा, ''अभिषेक शर्मा के पेट में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, हमें उम्मीद है कि वह मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे.''

सैमसन को मिलेगा मौका?

अभिषेक का नामीबिया के खिलाफ खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है. उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है. सैमसन ने दिल्ली में अभ्यास सत्र के दौरान मंगलवार को बहुत पसीना बहाया. वह ईशान किशन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं. 15 फरवरी को पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले मुकाबले में अभिषेका का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.

ये भी पढ़ें: कमिंस, स्टार्क-हेजलवुड के बिना ऑस्ट्रेलिया की अग्निपरीक्षा, इंग्लैंड-वेस्टइंडीज में भी टक्कर, कब-कहां देखें मैच?

बुमराह फिट, सुंदर भी लौटे

भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वायरल फीवर से ठीक हो गए हैं और सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. बुमराह वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ शुरुआती मैच में नहीं खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में ओपनिंग की थी. दिल्ली में वॉशिंगटन सुंदर के आने से टीम को और मजबूती मिली है, जो तीन हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद टीम में वापस आए हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaT20 World CupT20 World Cup 2026

Trending news

राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन