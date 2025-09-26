कोहली या रिजवान नहीं... अब अभिषेक शर्मा का एशिया कप में डंका, इस बड़े रिकॉर्ड पर जमाया कब्जा

एशिया कप में तहलका मचा रहे भारतीय टी20 टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला श्रीलंका के खिलाफ भी चला. उन्होंने 31 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली. इन रनों के साथ ही अभिषेक ने टी20 एशिया कप में एक मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, अभिषेक शर्मा एक टी20 एशिया कप सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि अभिषेक ने अपने पहले ही एशिया कप सीजन में यह करिश्मा कर दिया है.

अभिषेक ने नाम किया ये महारिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा एशिया कप टी20 फॉर्मेट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक का अर्धशतक मौजूदा टूर्नामेंट का उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था. इस पारी के दौरान अभिषेक ने विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया. मोहम्मद रिजवान ने टी20 एशिया कप 2022 में 6 पारियों में 281 रन बनाए थे. वहीं, विराट कोहली ने 2022 में 5 पारियों में 276 रन बनाए थे.

ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

मौजूदा टूर्नामेंट के 6 मैचों की 6 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए अभिषेक ने 309 रन बना लिए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 75 है. औसत 51.50 और स्ट्राइक रेट 204.63 रहा है. वह एशिया कप के एक टी20 एडिशन में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. अभिषेक के पास इस सीजन में एक मैच और है. उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है.

तूफानी बैटिंग से तहलका मचा रहे

अभिषेक टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुए हैं. अपने करियर की शुरुआत से ही बतौर ओपनर उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है. वह पावरप्ले में ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का पलड़ा भारत की ओर मोड़ देते हैं. अभिषेक ने 23 टी20 मैचों की 22 पारियों में 5 अर्धशतक और 2 शतकों की मदद से 844 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 135 है, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का बेस्ट स्कोर है. अभिषेक का स्ट्राइक रेट 197.66 है.