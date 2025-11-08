Advertisement
18 चौके.. 6 छक्के.. 163 रन! ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में अभिषेक शर्मा ने फैलाई दहशत, जीत लिया ये अवॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अभिषेक शर्मा के नाम का खूब हल्ला रहा. उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी और एक अवॉर्ड भी नाम कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:59 PM IST
Abhishek Sharma: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरेनशनल सीरीज 2-1 से जीती. ब्रिस्बेन में आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा. इससे पहले भारत ने तीसरा और चौथा मैच जीतकर बढ़त बनाई थी. ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र जीत दूसरे टी20 में मिली, जबकि पहला मैच भी बारिश ने धो दिया था. टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का इस पूरी सीरीज में बल्ला बोला. उन्होंने तूफानी बैटिंग करते हुए कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं. अभिषेक ने 160 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. शानदार बैटिंग के लिए अभिषेक को एक अवॉर्ड भी दिया गया.

तूफानी बैटिंग से बनाए सबसे ज्यादा रन

अभिषेक शर्मा का यह पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा, जिसमें उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी से कंगारू टीम में दहशत फैला दी. पहले ही टी20 मुकाबले से अभिषेक ने बेखौफ बल्लेबाजी दिखाई. 5 मैचों में अभिषेक के बल्ले से 163 रन निकले. अभिषेक ने 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. उनके बल्ले से 18 चौके और 6 छक्के निकले. अभिषेक ने एक अर्धशतक भी लगाया, जो दूसरे टी20 मैच में आया था. अभिषेक सीरीज में टॉप रन स्कोरर रहे. उनके बाद अभिषेक के साथी ओपनर शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए. गिल ने 5 मैचों में 132 रन बनाए. ये दोनों बल्लेबाज ही इस सीरीज में 100 रन का आंकड़ा पार कर पाए.

जीता ये अवॉर्ड

अभिषेक ने सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड नाम किया. इससे पहले अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में भी रनों का अंबार लगाया था. भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत था, जिसमें अभिषेक की अहम भूमिका रही. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने. नाथस एलिस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 9 विकेट चटकाए. दूसरे नंबर पर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती रहे. उन्होंने 5 विकेट लिए.

क्या बोले अभिषेक?

प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद अभिषेक ने कहा, 'मैं इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. जब मुझे पता चला कि हम टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मैं बहुत उत्साहित था. मैंने अपने पूरे करियर में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल है. मुझे लगता है कि हम बीच में बेहतर स्कोर बना सकते थे. जिस तरह से वह (हेजलवुड) गेंदबाजी कर रहे थे, वह किसी भी टीम के लिए फायदेमंद था. मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच की जंग हमेशा पसंद आती है. हेजलवुड एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं.' 

कोच और कप्तान को कहा थैंक्स

अभिषेक ने आगे कहा, 'अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको विश्वस्तरीय गेंदबाजों का सामना करना होगा. मैं सिर्फ इसी तरह के गेंदबाजों के लिए अभ्यास कर रहा था, क्योंकि इसी तरह आप अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कप्तान और कोच को थैंक्स, उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है कि मैं जाकर खुलकर खेल सकूं.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaIND VS AUS T20 series

