एशिया कप से पहले दुबई में आया छक्कों का बवंडर, भारत के खूंखार बल्लेबाज ने बेरहमी से मचाई तबाही

एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले ही दुबई में छक्कों का बवंडर आ गया है. भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने बेरहमी से छक्के उड़ाकर तबाही मचाई है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शनिवार को दुबई में जमकर प्रैक्टिस की और एशिया कप 2025 के लिए अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा धारदार बनाया. दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग की. वहीं, भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बड़े-बड़े हवाई शॉट खेलकर छक्के जमाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 07, 2025, 08:11 AM IST
एशिया कप से पहले दुबई में आया छक्कों का बवंडर

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ करेगा. भारत इसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से भिड़ेगा. मैच शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, इसलिए टीम इंडिया के लिए प्रैक्टिस सेशन का आयोजन हुआ है. टी20 क्रिकेट में 28 गेंद पर शतक ठोकने वाले भारत के खूंखार ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपने गगनचुंबी छक्कों से दुबई में बवंडर मचाकर रख दिया.

हार्ड हिटिंग से फैंस को रोमांचक कर दिया

टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने तबाही मचाई. भारत के इन सभी बल्लेबाजों ने अपनी हार्ड हिटिंग से फैंस को रोमांचक कर दिया और विरोधी टीमों को ट्रेलर दिखाया कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में वह किस कदर तबाही मचाएंगे. सबसे शानदार प्रदर्शन युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का रहा, जिन्होंने ताबड़तोड़ छक्के लगाए. शुभमन गिल ने भी इस दौरान फैंस को अपना जलवा दिखाया. रिंकू सिंह ने बल्लेबाजी के बाद कोच टी दिलीप के मार्गदर्शन में अलग से फील्डिंग प्रैक्टिस भी की.

बुमराह ने गिल को लंबे स्पेल फेंके

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खासकर शुभमन गिल को प्रैक्टिस सेशन के दौरान लंबे स्पेल फेंके. वहीं, अर्शदीप सिंह ने शॉर्ट-पिच गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ली. हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी की. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने स्पिन के लंबे स्पेल से बल्लेबाजों की परीक्षा ली. कुलदीप यादव ने कई मौकों पर तिलक वर्मा को बीट भी किया. संजू सैमसन ने नेट्स के शुरुआती चरण में बल्लेबाजी नहीं की और इसके बजाय उन्होंने बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक के साथ लंबा प्रैक्टिस सेशन किया.

संजू सैमसन ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की

संजू सैमसन बाद में बल्लेबाजी प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए और गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. शुभमन गिल, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से दो ओपनिंग बल्लेबाजों को चुनना भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के ओपनिंग बल्लेबाज कौन बनते हैं. हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल के बीच भी चर्चा हुई, जिससे रणनीतिक सुधार के संकेत मिले.

