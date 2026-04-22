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Hindi Newsक्रिकेटभारत का न्यू सिक्सर किंग, क्रिस गेल की तरह मारता है छक्के, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

भारत का न्यू सिक्सर किंग, क्रिस गेल की तरह मारता है छक्के, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रन से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा ने महज 47 गेंदों में शतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 198.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज करते हुए 68 गेंदों में 10 छक्कों और 10 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में यह पांचवां मौका है, जब अभिषेक शर्मा ने किसी एक टी20 पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 22, 2026, 06:36 AM IST
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भारत का न्यू सिक्सर किंग, क्रिस गेल की तरह मारता है छक्के, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रन से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा ने महज 47 गेंदों में शतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 198.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज करते हुए 68 गेंदों में 10 छक्कों और 10 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली. ओवरऑल टी20 क्रिकेट में यह पांचवां मौका है, जब अभिषेक शर्मा ने किसी एक टी20 पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

भारत का न्यू सिक्सर किंग

अभिषेक शर्मा ने अपने IPL करियर में दूसरी बार और ओवरऑल टी20 क्रिकेट में पांचवीं बार किसी एक टी20 पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा ने इस मामले में श्रेयस अय्यर और एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. श्रेयस अय्यर और एविन लुईस ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 4 बार किसी एक टी20 पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं. वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 18 बार किसी एक टी20 पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

1. क्रिस गेल - 18

2. अभिषेक शर्मा - 5

3 एविन लुईस और श्रेयस अय्यर - 4

अभिषेक ने विराट के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

अभिषेक शर्मा आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. अभिषेक शर्मा से पहले डेविड वॉर्नर और हेनरिक क्लासेन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए 2-2 शतक लगाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में यह 9वां शतक लगाया है. इस शतक के साथ ही अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वह भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली और अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक लगाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 22 शतक लगाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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