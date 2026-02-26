'स्लॉगर' नहीं 'फायर' हैं अभिषेक शर्मा... 26 गेंद पर फिफ्टी फिर भी लगा ये 'दाग', जिसे देख शर्मसार हो जाएगा पाकिस्तान!

India vs Zimbabwe Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे से हो रहा है. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर बता दिया कि क्यों वो इस समय दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. लगातार तीन शून्य और फिर 15 रन के गम को भुलाते हुए अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी को देखकर भारतीय फैंस पाकिस्तान और मोहम्मद आमिर के सामने सीना चौड़ा कर बोल सकते हैं कि हमारा अभिषेक 'स्लॉगर' नहीं फायर है.

मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. अगर इतने गेंदों पर कोई बल्लेबाज फिफ्टी जड़े तो ये तेज मानी जाती है, लेकिन अभिषेक शर्मा का औड़ा इतना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये उनके T20I करियर का दूसरा सबसे धीमा अर्धशतक है. उन्होंने अपने करियर में सबसे धीमी फिफ्टी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ी थी. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर 33 गेंदों पर ये कारनामा किया था.

अभिषेक शर्मा ने 26 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मौजूद तमाम फैंस को खुश करते हुए अभिषेक ने 30 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का 11वां अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए पचास का आंकड़ा पार किया जो उनके T20I करियर की दूसरी सबसे धीमी फिफ्टी है. एक तरफ जहां पाकिस्तान के बाबर आजम टूक-टूक कर 24 गेंदों पर 25 रन बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर अभिषेक 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हैं और वो भी उनके स्तर से धीमा अर्धशतक है.

मोहम्मद आमिर ने अभिषेक को कहा 'स्लॉगर'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जब अभिषेक शर्मा तीन बार शून्य पर आउट हुए तो पाकिस्तानी फैंस ने उनका जमकर मजाक उड़ाया. पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने तो दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज को 'स्लॉगर' तक कह दिया. समय की एक खास बात होती है... वो बदलता जरूर है. अभिषेक शर्मा अब पुराने रंग में लौट आए हैं और ये विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी है.