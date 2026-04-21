Advertisement
trendingNow13187385
Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने बल्ले से मचाया तांडव, रोहित को पछाड़ बन गए भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने बल्ले से मचाया 'तांडव', रोहित को पछाड़ बन गए भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

Abhishek Sharma Hundred vs Delhi Capitals: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अभिषेक ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी जड़ी. इसके साथ ही वो संयुक्त रूप से भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma Hundred against Delhi Capitals (PHOTO- IPLT20.COM)
Abhishek Sharma Hundred against Delhi Capitals (PHOTO- IPLT20.COM)

Abhishek Sharma Hundred vs Delhi Capitals: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अभिषेक ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी जड़ी. इसके साथ ही वो संयुक्त रूप से भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है.

भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा शतक

9 -अभिषेक शर्मा
9-विराट कोहली 
8 - रोहित शर्मा 
7- संजू सैमसन 
7- केएल राहुल 
7- ईशान किशन 
6- ऋतुराज गायकवाड़ 
6-शुभमन गिल 
6- सूर्यकुमार यादव

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा ने की विराट कोहली की बराबरी

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 45 गेंदों पर शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. अब ये दोनों टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक ने इस मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. हिटमैन के नाम T20 क्रिकेट में अब तक 8 शतक है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने खड़ा किया 242 रनों का पहाड़

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. अभिषेक शर्मा पारी के आगाज से लेकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे और 68 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली. 198.53 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभिषेक ने 10 छक्के और 10 चौके जड़े. 

शतक ठोकने के बाद अभिषेक शर्मा थोड़े स्लो हो गए, लेकिन उनकी कसर हेनरिक क्लासेन ने पूरी कर दी. आखिरी ओवरों में आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्होंने 13 गेंदों पर 37 रनों की आतिशी पारी खेली. कप्तान ईशान किशन ने 13 गेंदों पर 25 रन और ट्रेविस हेड ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने विकेट का स्वाद चखा. उन्होंने हेड को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि ईशान किशन रन आउट हुए.

यह भी पढ़ें: इस गेंदबाज की फूटी किस्मत! IPL में 151 विकेट के बाद भी इंटरनेशनल खेलने को तरस रहा, रोहित-कोहली को कहकर करता है आउट

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Abhishek Sharma

Trending news

कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
Supreme Court
जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा: SC
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
Punjab news
पंजाब में गैंगस्टरों पर बड़ा वार, फायरिंग के आरोप में 4 गिरफ्तार
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
West Bengal Election 2026
मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
Iran and US War
ईरान युद्ध के बीच 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, भारत में भी हुआ हादसा; Explained
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
West Bengal
'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
keralam
तेज विस्फोट से गूंजी केरलम की पटाखा फैक्ट्री, 6 लोगों की मौत; रेस्क्यू अभियान जारी
मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा