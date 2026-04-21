अभिषेक शर्मा ने बल्ले से मचाया 'तांडव', रोहित को पछाड़ बन गए भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

Abhishek Sharma Hundred vs Delhi Capitals: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अभिषेक ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी जड़ी. इसके साथ ही वो संयुक्त रूप से भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है.
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Abhishek Sharma Hundred vs Delhi Capitals: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया. हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अभिषेक ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी जड़ी. इसके साथ ही वो संयुक्त रूप से भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है.
भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा शतक
9 -अभिषेक शर्मा
9-विराट कोहली
8 - रोहित शर्मा
7- संजू सैमसन
7- केएल राहुल
7- ईशान किशन
6- ऋतुराज गायकवाड़
6-शुभमन गिल
6- सूर्यकुमार यादव
अभिषेक शर्मा ने की विराट कोहली की बराबरी
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 45 गेंदों पर शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. अब ये दोनों टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक ने इस मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है. हिटमैन के नाम T20 क्रिकेट में अब तक 8 शतक है.
राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. अभिषेक शर्मा पारी के आगाज से लेकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे और 68 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली. 198.53 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभिषेक ने 10 छक्के और 10 चौके जड़े.
शतक ठोकने के बाद अभिषेक शर्मा थोड़े स्लो हो गए, लेकिन उनकी कसर हेनरिक क्लासेन ने पूरी कर दी. आखिरी ओवरों में आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्होंने 13 गेंदों पर 37 रनों की आतिशी पारी खेली. कप्तान ईशान किशन ने 13 गेंदों पर 25 रन और ट्रेविस हेड ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने विकेट का स्वाद चखा. उन्होंने हेड को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि ईशान किशन रन आउट हुए.
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