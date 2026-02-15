Advertisement
trendingNow13110577
Hindi Newsक्रिकेटमहाशिवरात्रि पर तांडव मचाएंगे अभिषेक शर्मा, हर गेंद पहुंचा रहे स्टेडियम पार, VIDEO देख कांप जाएगा पाकिस्तान!

महाशिवरात्रि पर 'तांडव' मचाएंगे अभिषेक शर्मा, हर गेंद पहुंचा रहे स्टेडियम पार, VIDEO देख कांप जाएगा पाकिस्तान!

India vs Pakistan: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच में अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद है. महाशिवरात्रि के अवसर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ तांडव मचा सकते हैं. इसका ट्रेलर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में दिखा दिया, उम्मीद है कि रविवार को शाम 7 बजे अभिषेक पूरा फिल्म दिखाएंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाशिवरात्रि पर 'तांडव' मचाएंगे अभिषेक शर्मा!
महाशिवरात्रि पर 'तांडव' मचाएंगे अभिषेक शर्मा!

India vs Pakistan: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. अब से थोड़ी देर बाद कोलंबो के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच महासंग्राम होने वाला है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मैच को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है. करोड़ों भारतीय फैंस इसलिए भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अहम मुकाबले में धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की वापसी तय है. बता दें कि पेट में तकलीफ की वजह से वो नामीबिया के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे. हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कन्फर्म कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा खेलेंगे.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच में अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद है. महाशिवरात्रि के अवसर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ तांडव मचा सकते हैं. इसका ट्रेलर उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में दिखा दिया, उम्मीद है कि रविवार को शाम 7 बजे अभिषेक पूरा फिल्म दिखाएंगे.

महाशिवरात्रि पर तांडव मचाएंगे अभिषेक शर्मा

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले आईसीसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर भारतीय फैंस तो खुश होंगे, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अफरा-तफरी मचनी तय है. टीम इंडिया की प्रैक्टिस सेशन में अभिषेक खतरनाक मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं. वो हर गेंद पर छक्का जड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में 10 में से 9 बार कामयाब भी होते दिखे. अगर ये ट्रेलर है तो सोचिए फिल्म कैसी होगी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

तिलक वर्मा फिर बनेंगे पाकिस्तान के लिए खतरा

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा के अलावा बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज तिलक वर्मा से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी. पिछले साल एशिया कप में तिलक ने पाक को गहरा जख्म दिया था. फाइनल में उन्होंने 53 गेंदों पर 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली  थी. सलमान अली आगा एंड कंपनी के जहन में वो पारी अभी भी ताजा होगी.

ये होगी भारत की प्लेइंग XI?

पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव के साथ उतर सकती है. संजू सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा की वापसी होगी, वहीं स्पिनरों के लिए मददगार साबित होने वाली आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर अर्शदीप शर्मा की जगह कुलदीप यादव की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

ये भी पढ़ें: राधा यादव की दोपहर.. अब सूर्यकुमार यादव के नाम होगी शाम! पाकिस्तान ए की करारी हार

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल