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इस धाकड़ बल्लेबाज को अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर? ODI में डेब्यू तय! 25 छक्के ठोक जड़ा दोहरा शतक

जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में एक-एक रन के लिए तरसने के बाद अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाई है. स्टार बल्लेबाज ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट में अमृतसर की तरफ से खेलते हुए तरनतारन के खिलाफ मैच में 91 गेंदों पर 15 चौकों और 25 छक्कों की मदद से 233 रन बना दिए. उन्होंने ODI के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 02, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:43 PM IST
इस धाकड़ बल्लेबाज को अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर? ODI में डेब्यू तय! 25 छक्के ठोक जड़ा दोहरा शतक
Image Credit: 25 छक्के ठोक जड़ा दोहरा शतक, अभिषेक ने खटखटाया ODI टीम का दरवाजा (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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