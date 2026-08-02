इस धाकड़ बल्लेबाज को अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर? ODI में डेब्यू तय! 25 छक्के ठोक जड़ा दोहरा शतक

जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में 3 मैचों में सिर्फ 11 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार (02 अगस्त) को बल्ले से धमाका कर दिया. अभिषेक ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर मैच में गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 91 गेंदों पर 233 रनों की तूफानी पारी खेली. T20I के स्टार बल्लेबाज ने ऐलान कर दिया है कि अब वो भारत के लिए ODI खेलने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक 56 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधत्व किया है, लेकिन उनका ODI में डेब्यू करने का सपना अभी भी अधूरा है. वो इतने ज्यादा T20I खेलने के बावजूद वनडे इंटरनेशनल में कदम नहीं रखने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 3 पारियों में सिर्फ 11 रन बनाने के बाद अभिषेक शर्मा की जमकर आलोचना हुई थी. पंजाब के खिलाड़ी ने बल्ले से आलोचकों की बोलती बंद कर दी है. उनकी ये पारी भले ही इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर मैच में आई है, लेकिन इस डबल सेंचुरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट में अमृतसर की तरफ से खेलते हुए तरनतारन के खिलाफ बल्ले से तबाही मचाई. बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर ने 91 गेंदों पर 15 चौकों और 25 छक्कों की मदद से 233 रन बना दिए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 256.04 रहा. अगले साल 50-ओवर वर्ल्ड कप होना है. ODI डेब्यू के लिए बेताब अभिषेक शर्मा को नजरअंदाज करना अब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के लिए आसान नहीं होने वाला है.
टीम इंडिया अब अगली ODI सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. 27 सितंबर से भारत में दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मुकाबले होने हैं. 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से ये शृंखला काफी अहम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अभिषेक शर्मा को ODI टीम में जगह मिल सकती है. हालांकि, चयनकर्ताओं के लिए उनका चयन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम में पहले से शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के रूप में तीन ओपनिंग विकल्प मौजूद हैं. अभिषेक के पक्ष में एक बात ये भी है कि वो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उन्होंने एक मैच में 3 विकेट चटकाए थे.
T20I में दुनियाभर में अपनी चमक छोड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने अब तक कुल 69 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं. उन्होंने 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 33.78 की औसत और 100.18 के स्ट्राइक रेट से 2,196 रन बनाए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में अभिषेक ने 4 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं.