इस धाकड़ बल्लेबाज को अब कैसे नजरअंदाज करेंगे अगरकर? ODI में डेब्यू तय! 25 छक्के ठोक जड़ा दोहरा शतक

जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में 3 मैचों में सिर्फ 11 रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार (02 अगस्त) को बल्ले से धमाका कर दिया. अभिषेक ने पंजाब इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर मैच में गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 91 गेंदों पर 233 रनों की तूफानी पारी खेली. T20I के स्टार बल्लेबाज ने ऐलान कर दिया है कि अब वो भारत के लिए ODI खेलने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं. बता दें कि अभिषेक शर्मा ने अभी तक 56 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधत्व किया है, लेकिन उनका ODI में डेब्यू करने का सपना अभी भी अधूरा है. वो इतने ज्यादा T20I खेलने के बावजूद वनडे इंटरनेशनल में कदम नहीं रखने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं.