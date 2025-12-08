इस भारतीय क्रिकेटर से पूरे साल कांपा पाकिस्तान! बाबर-शाहीन से ज्यादा चर्चे, 2025 में सबसे ज्यादा किया सर्च

Most Searched Athlete in Pakistan: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. इस वर्ष कई भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने खेल से दुनियाभर में नाम कमाया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे हैं, जिसके नाम से पूरे साल पाकिस्तान कांपता रहा है. जी हां, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में पड़ोसी मुल्क में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला एथलीट कोई पाकिस्तानी नहीं, बल्कि इंडियन है. ये वो क्रिकेटर है, जिसने एशिया कप 2025 में पाक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी.

अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जिन्हें पाकिस्तान ने इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया है. 2025 में अभिषेक शर्मा पाकिस्तान की गलियों में चर्चा का विषय रहे. यूं कहें कि इस साल पाक भारतीय क्रिकेटर से कांपता रहा.

पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का डंका

आपको ये जानकर झटका लगेगा कि पाकिस्तान में टॉप-5 सर्च किए गए एथलीटों में एक भी उनके देश का क्रिकेटर शामिल नहीं है. लगता है पाक फैंस ने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से मुंह फेर लिया है. पाकिस्तान की गलियारों में अभिषेक शर्मा के नाम का शोर है.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

बता दें कि एशिया कप 2025 में विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े काल साबित हुए. टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ने पाक के प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी की धज्जियां उड़ा दी थी. दुनिया के नंबर-1 T20 बल्लेबाज ने एशिया कप 2025 में 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए. वो इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर भी थे. अभिषेक ने एशिया कप के सुपर 4 चरण में पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी. वहीं, 2025 में 17 टी20I मैचों में उन्होंने 47.25 की औसत से 756 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ आएंगे नजर

पाकिस्तान में खौफ मचाने वाले अभिषेक शर्मा मंगलवार, 9 दिसंबर से एक्शन में दिखेंगे. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली 5 मैचों की T20I सीरीज में पाकिस्तान सहित दुनियाभर के फैंस की नजर अभिषेक पर रहेगी.

ये भी पढ़ें: मैदान पर उतरते ही क्रिकेट बुक हिला देंगे हार्दिक पांड्या! सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने किया है ये अद्भुत कारनामा