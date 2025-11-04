'अभिषेक को जल्दी आउट...,' ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के सनसनीखेज खुलासे ने मचाई खलबली, जानें पूरा मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 1-1 से बराबरी कर ली है. अभिषेक ने मौजूदा सीरीज में एक पचासा ठोका है. वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एशिया कप के दौरान भी अपनी बल्लेबाजी के दम पर पूरे क्रिकेट जगत को मैसेज दे दिया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सभी की नजरें अभिषेक के प्रदर्शन के ऊपर है. अभी तक उन्होंने इस सीरीज के दौरान 19, 24, 68 रनों की पारी खेली है. इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज ने उन्हें लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

अभिषेक के नाम की चर्चा

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर मैट कुहनेमन ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की तारीफ की है. उन्होंने अभिषेक को बेहद कुसल बल्लेबाज करार दिया है. उनका मानना है सीरीज में बचे 2 मैचों में वह अभिषेक को आउट करेंगे. सीरीज की शुरुआत से पहले ही कंगारू कप्तान मिशेल मार्श ने भी अभिषेक को लेकर बातें की थी. यही नहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने भी अभिषेक शर्मा की तारीफ के पुल बांधे थे. इससे साफ पता लग रहा है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में अभिषेक का गजब का क्रेज है.

कहा अभिषेक को प्रतिभाशाली

मैट कुहनेमन ने कहा, ' उम्मीद है कि जेवियर बार्टलेट या फिर कोई और तेज गेंदबाज उन्हें शुरुआत के ओवर में आउट कर देगा. अभिषेक बेहद ही प्रतिभाशाली और कुशल बल्लेबाज हैं और पहली ही गेंद से शॉट खेलने का दम रखते हैं. वह बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वहीं उन्हें औरों से पता अलग बनाती है. गुरुवार को मैच काफी रोमांचक होने वाला है. उम्मीद है कि उन्हें सस्ते में चलता कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीज पर होंगी नजरें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था. वहीं दूसरे में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी. उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए तीसरा मुकाबला अपने नाम कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया था.

बचे हुए 2 मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं. भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आगे के मैचेस किसके नाम रहते हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के तूफानी बल्लेबाज ने मचाई टी20I में तबाही, तोड़ दिया कोहली का विराट रिकॉर्ड, बन गए नंबर 1 खिलाड़ी