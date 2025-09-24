अब टी20 ही नहीं अभिषेक वनडे में भी काटेंगे गदर, एशिया कप में तबाही मचाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलेगा मौका!

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक एशिया कप में अपनी तूफानी पारी से तबाही मचा रहे हैं. वो जिस तरीके से आते संग ही लंबे-लंबे छक्के जड़ते हैं इससे ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में अभिषेक टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार खड़ा करने वाले हैं. ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. माना जा रहा है अभिषेक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय टीम में मौका मिल सकता है. फिलहाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए वनडे में ओपनिंग करते हैं, लेकिन अभिषेक अपनी धमाकेदार पारियों से चारों तरफ छाए हुए हैं.

सेलेक्टर्स हैं प्रभावित

अभिषेक शर्मा एशिया कप में भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करते हुए जमकर रन बना रहे हैं. इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि सेलेक्टर्स अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हैं. खासकर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की आतिशी पारी खेली थी. जिस तरीके से वो टी20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है जल्दी उन्हें भारतीय टीम के वनडे टीम में भी शामिल किया जा सकता है.

एशिया कप में काटी है गदर

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचा रखी है. अभी तक एशिया कप में खेले 4 मैचों की 4 पारियों में 173 रन बनाए हैं, लेकिन उनकी सबसे खास बात उनका खतरनाक स्ट्राइक रेट रहा है. उन्होंने 208.90 के स्ट्राइक रेट से टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है. आज भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप में सुपर 4 मुकाबला खेला जाना है. देखना दिलचस्प होगा अभिषेक शर्मा का क्या प्रदर्शन रहता है.

अभिषेक का टी20 करियर

अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में 6 जुलाई को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच से की थी. उन्होंने अभी तक के अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में खेले 21 मैचों की 20 पारियों में 197.78 के स्ट्राइक रेट से 708 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है.