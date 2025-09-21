IND vs PAK: अभिषेक ने खोया आपा... हारिस की हालत पतली, युवा के सामने बने भीगी बिल्ली

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले में एक क्रिकेट मैच युद्ध का मैदान बन चुका. भारत-पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला शांति से निपटा था लेकिन हैंडशेक का ड्रामा देखने को मिला. अब सुपर-4 के मैच में दोनों टीमों के प्लेयर्स ने मैच को ही जंग का मैदान बना दिया. अभिषेक शर्मा ने ऐसा आपा खोया कि हारिस भीगी बिल्ली नजर आए. एक तरफ शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी में आंखों से तकरार दिखी तो दूसरी तरफ जबान और बल्ले से दोनो से अभिषेक, हारिस रऊफ पर आग की तरह बरस पड़े.

पॉवरप्ले में हुआ 'कांड'

अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद से हावी नजर आए. उन्होंने शाहीन अफरीदी पर पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के से पारी का आगाज किया. पॉवरप्ले के बीच ही गिल-अभिषेक के साथ कभी अफरीदी तो कभी हारिस गेंदबाजी डालने के बाद स्लेज करते नजर आए. लेकिन 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने कंट्रोल खो दिया और हारिस के साथ जुबानी बहस देखने को मिली.

गिल और अफरीदी के बीच बहस

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की टीम को विकेट के लिए तरसा दिया. गिल ने अफरीदी को रिमांड पर लिया और एक से बढ़कर एक दमदार शॉट्स लगाए. इस बीच दोनों के बीच हल्की-फुल्की गुफ्तगू और आंखों से तकरार देखने को मिली थी. हालांकि, शुभमन गिल इस मुकाबले में फिफ्टी से चूक गए. उन्होंने 28 गेंद में 8 चौकों की मदद से 47 रन की पारी खेली.

अभिषेक बने बेरहम

अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने बेरहम बन गए. उन्होंने महज 24 गेंद में अर्धशतक पारी खेलकर अपने गुरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज टी20 में अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने. पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 172 रन का लक्ष्य रखा था.