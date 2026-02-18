Advertisement
trendingNow13114253
Hindi Newsक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से पहले थी नाम की गूंज, अभी तक खाता भी नहीं खोल सका है दुनिया का सबसे तूफानी बल्लेबाज

T20 वर्ल्ड कप से पहले थी नाम की गूंज, अभी तक खाता भी नहीं खोल सका है दुनिया का सबसे तूफानी बल्लेबाज

भारत और नीदरलैंड के बीच आज शाम में 7 बजे टी20 विश्व कप का मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर टीम इंडिया सुपर-8 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं, नीदरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. लेकिन, इस बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है अभिषेक शर्मा की फॉर्म.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek sharma
Abhishek sharma

भारत और नीदरलैंड के बीच आज शाम में 7 बजे टी20 विश्व कप का मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर टीम इंडिया सुपर-8 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं, नीदरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. लेकिन, इस बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है अभिषेक शर्मा की फॉर्म. बता दें कि अभिषेक टीम इंडिया के लिए मौजूदा टी20 वर्ल्डकप में 2 मुकाबले खेल चुके हैं और दोनों में वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे है. मतलब साफ है कि वह अभी तक खाता भी नहीं खोल सके हैं. बता दें कि विश्व कप से ठीक पहले उनके नाम का खूब शोर था कि वह ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे. लेकिन अभी तक वह ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और उनका फ्लॉप शो उनके लिए चिंता बढ़ा सकता है. अगर वह आज के मुकाबले में भी नहीं चलते हैं, तो उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं और सुपर-8 में उन्हें बाहर भी किया जा सकता है.

फ्लॉप शो जारी
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग से विरोधियों के खेमे में खौफ पैदा कर देने वाले अभिषेक शर्मा अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं. अभिषेक का आउट ऑफ फॉर्म रहना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है.  अभिषेक नामीबिया के खिलाफ पहले मुकाबले में खास नहीं कर सके थे. वहीं, दूसरे मैच में बुखार के चलते वह बाहर थे और तीसरे मैच में पाक के खिलाफ उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया और सलमान आगा की बॉल पर अपना विकेट दे बैठे.

रैंकिंग में अभी भी नंबर 1
टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खराब प्रदर्शन के बावजूद आईसीसी मेंस बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर हैं. आज आईसीसी की ताजा रैंकिंग में 891 रेटिंग के साथ वह शीर्ष पर कायम हैं. इसकी वजह साफ है भले ही वह दोनों मुकाबले में नहीं चल सके हैं लेकिन, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार रही है और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में उनका बल्ला जमकर बोला था. यही वजह है कि वह आज भी शीर्ष पर कायम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या खोल पाएंगे खाता?
अभिषेक शर्मा के ऊपर आज सभी कि निगाहें होंगी बीते मैचों में फ्लॉप शो के बाद आज ना केवल कप्तान सूर्या बल्कि पूरे देश उनसे आस लगाए बैठा है. ऐसे में आज के मैच में उनसे काफी उम्मीदें होंगी. देखना दिलचस्प होगा कि आज वह कैसा प्रदर्शन करते हैं. हालांकि, सभी को पता है अगर अभिषेक अगर चल गए तो वह कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: T20 विश्व कप के बीच ICC रैंकिंग में भूचाल, अभिषेक का जलवा बरकरार, किशन की टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना