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10 मैच और 411 रन... प्रचंड फॉर्म में अभिषेक शर्मा, खतरे में पड़ा विराट-सूर्या का महारिकॉर्ड

IND vs ENG: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. भले ही आयरलैंड सीरीज में भारत को हाल झेलनी पड़ी, लेकिन अभिषेक का बल्ला बोला, अब इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी उन्होंने एक के बाद एक शानदार पारियां खेली और विराट-सूर्या के रिकॉर्ड को खतरने में डाल दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:07 AM IST
10 मैच और 411 रन... प्रचंड फॉर्म में अभिषेक शर्मा, खतरे में पड़ा विराट-सूर्या का महारिकॉर्ड
Image Credit: Abhishek SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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