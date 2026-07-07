10 मैच और 411 रन... प्रचंड फॉर्म में अभिषेक शर्मा, खतरे में पड़ा विराट-सूर्या का महारिकॉर्ड

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला नॉटिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. भले ही आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक भारत को जीत नसीब नहीं हुई. लेकिन अभिषेक का बल्ला लगातार बोल रहा है. उन्होंने विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के एक बड़े रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है. अब वह नंबर-1 बनने से कुछ ही कदम दूर हैं.
अभिषेक शर्मा ने पिछले चार मुकाबलों में तीन मैच में 49, 59 और 43 रन की आतिशी पारियां खेली हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. टी20 फॉर्म में उन्होंने 50 मैच की 49 पारियों में 1589 रन ठोक दिए हैं. अब अभिषेक शर्मा के पास टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के रिकॉर्ड में नंबर-1 बनने का गोल्डन चांस है.
सबसे तेज 2000 टी20 इंटरनेशनल रन के मामले में विराट कोहली नंबर-1 पर हैं. इसके बाद सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. विराट कोहली ने 60 मैच की 56 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी. वहीं, बात करें सूर्यकुमार यादव की तो उन्होंने 59 मैच की 56 पारियों में 2000 रन बनाए थे. अगर अभिषेक शर्मा 10 मैच से पहले ये उलब्धि हासिल कर लेते हैं तो इस मामले में नंबर-1 पर आ जाएंगे.
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भारतीय टी20 टीम में एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कई बड़े चेहरे टीम से बाहर हो चुके हैं जबकि नए नामों की भरमार है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने के 3 महीने बाद ही कप्तान सूर्यकुमार यादव का टीम से ही पत्ता कट गया. वहीं, जिम्बाब्वे टूर से सैमसन को भी ड्रॉप कर दिया गया है. इतने बदलाव के बाद भारतीय टीम को आयरलैंड सीरीज में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी करो या मरो की स्थिति बनी हुई है.