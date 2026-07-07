10 मैच और 411 रन... प्रचंड फॉर्म में अभिषेक शर्मा, खतरे में पड़ा विराट-सूर्या का महारिकॉर्ड

भारतीय टी20 टीम में एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कई बड़े चेहरे टीम से बाहर हो चुके हैं जबकि नए नामों की भरमार है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने के 3 महीने बाद ही कप्तान सूर्यकुमार यादव का टीम से ही पत्ता कट गया. वहीं, जिम्बाब्वे टूर से सैमसन को भी ड्रॉप कर दिया गया है. इतने बदलाव के बाद भारतीय टीम को आयरलैंड सीरीज में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी करो या मरो की स्थिति बनी हुई है.