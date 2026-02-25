0, 0, 0, 15.. फ्लॉप शो के बाद भी नंबर-1 पर अभिषेक, ईशान किशन ने लगाई छलांग, देखें ताजा रैंकिंग

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट0, 0, 0, 15.. फ्लॉप शो के बाद भी नंबर-1 पर अभिषेक, ईशान किशन ने लगाई छलांग, देखें ताजा रैंकिंग

ICC T20I Rankings: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन अभिषेक शर्मा की फॉर्म बनी हुई है. विस्फोटक अभिषेक वर्ल्ड कप में छक्कों की बारिश दूर बल्कि रनों के लिए तरस रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी आईसीसी रैंकिंग में उनकी बादशाहत बरकरार है. वहीं, स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने भी लंबी छलांग लगाई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:38 PM IST
Ishan Kishan (BCCI)
ICC T20I Rankings: टीम इंडिया में एक तरफ ईशान किशन वापसी के बाद तूफान मचाते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की फॉर्म सवालिया निशान है. अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आईसीसी टी20 रैंकिंग में उनकी बादशाहत बरकरार है. लेकिन डेढ़ साल बाद वापस लौटे ईशान किशन ने रैंकिंग में जोरदार छलांग लगा दी है. अब उनका नाम टॉप-5 में दर्ज हो चुका है.

ईशान किशन की प्रचंड फॉर्म

ईशान किशन ने 3 साल बाद टी20 टीम में वापसी की और तबाही मचा दी. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के 4 मैच में 1 फिफ्टी जबकि एक शतकीय पारी देखने को मिली थी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होते ही ईशान किशन ने बल्ले से फिर धमाल मचाना शुरू कर दिया. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 77 और नामीबिया के खिलाफ 61 रन की दमदार पारियां खेली हैं. 

पाकिस्तान के ओपनर को भी फायदा

ईशान किशन के अलावा पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान को भी 2 पायदान का फायदा हुआ है. साहिबजादा अभी तक इस वर्ल्ड कप में 2 अर्धशतकीय पारियां खेल चुके हैं. अभी तक साहिबजादा इस वर्ल्ड कप के टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने 6 मैच की 5 पारियों में 283 रन ठोके हैं. 2 फिफ्टी के अलावा साहिबजादा के बल्ले से एक शतकीय पारी भी देखने को मिली. बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में वह फिलहाल तीसरे नंबर पर काबिज हैं. वहीं, फ्लॉप चल रहे तिलक वर्मा को 3 पायदान का घाटा हुआ है और 7वें नंबर पर आ गए हैं.

गेंदबाजी में उथल-पुथल

गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में काफी उथल पुथल देखने को मिली है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पहले ही नंबर पर काबिज हैं. दूसरा स्थान भी जैसे का तैसा है. तीसरे स्थान पर नया नाम कार्बिन बॉश का जुड़ा है. बॉश ने अपने धांसू प्रदर्शन से 21 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-3 पर कब्जा जमाया है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी 7 पायदान का फायदा हुआ और टॉप-10 में आ चुके हैं. उन्होंने 5 मैच में 8 विकेट झटके हैं.

