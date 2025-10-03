Advertisement
'मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ...,'अभिषेक शर्मा ने किया चिट सेलिब्रेशन का खुलासा, कहा शिखर धवन...

एशिया कप  2025 में अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से जमकर रन बरसाए.  उनके इस अंदाज को क्रिकेट फैंस ने खूब पसंद किया.अब अभिषेक शर्मा ने शिखर धवन और उनके बीच हुई बात का एक अनोखा किस्सा शेयर किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:08 PM IST
एशिया कप  2025 में अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़ोड़ बल्लेबाजी से जमकर रन बरसाए.  उनके इस अंदाज को क्रिकेट फैंस ने खूब पसंद किया. उनकी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया.  अभिषेक ने अपने करियर में खेले पहले ही एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 ही मैचों में 314 रन बना डाले. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा.  इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 3 अर्धशतक जड़े. उनका उच्चतम स्कोर 75 रनों का रहा. अब अभिषेक शर्मा ने शिखर धवन और उनके बीच हुई बात का एक अनोखा किस्सा शेयर किया है.

गजब का सेलिब्रेशन
अभिषेक साल 2025 में जिस अंदाज में टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है. इस तरीके से शायद ही कोई बल्लेबाज खेलता होगा. उन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल  में सबसे तेज 50 छक्के जड़ने का भी कारनामा किया था. उन्होंने साल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली 141 रनों की पारी के बारे में चर्चा की है, जिसमें उन्होंने शतक बनाने के बाद अपनी जेब से एक पेपर निकाला उसमें लिखा  था,  "दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी." अभिषेक ने 55 गेंदों में 141 रनों की पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

'मैनिफेस्ट करने को कहा'
उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझे पहले अपने घर बुलाया और कहा बस मैनिफेस्ट करो कि तुम ये कर चुके हो. मैनिफेस्टेशन जरूरी है.  उन्होंने मुझे डायरी लिखना शुरू करवाया. जिसमें एक बात ये थी कि मैं यह करूंगा और दूसरी बात ये कि मैं यह कर रहा हूं.  आगे उन्होंने मुझे यहां तक लिखने को कहा मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हूं और मैंने कई मैच जीते हैं. उन्होंने मुझे यहां तक लिखने को कहा.'

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने बना दिया ध्रुव जुरेल को हीरो, वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ने पर खोला राज

 

चिट सेलिब्रेशन
अभिषेक ने आगे कहा, 'मैं हर मैच से पहले डायरी लिखता हूं. उस दिन मैंने चिट में लिखा 'दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी' और अपनी जेब में रख लिया. जब मैंने पचासा पूरा किया तब मुझे याद भी नहीं था.  मैं खेलता रहा और शतक पूरा करने के बाद जेब से निकालकर मैंने वह सेलिब्रेशन किया.' 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Abhishek Sharmacricketer Shikhar Dhawan

;