7 पारी... और सिर्फ 89 रन, टी20 वर्ल्ड कप में अपनी ही टीम के लिए 'विलेन' बना ये खिलाड़ी, कप्तान और कोच का तोड़ा भरोसा

T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया का एक बल्लेबाज फिर से उसके लिए 'विलेन' साबित हुआ है. जब इस बल्लेबाज से फैंस और टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उसी अहम मौके पर यह क्रिकेटर अपना विकेट फेंककर चलता बना.
Trending Photos
T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया का एक बल्लेबाज फिर से उसके लिए 'विलेन' साबित हुआ है. जब इस बल्लेबाज से फैंस और टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उसी अहम मौके पर यह क्रिकेटर अपना विकेट फेंककर चलता बना. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ज्यादातर मैचों में ये बल्लेबाज अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर चलता बना है.
टी20 वर्ल्ड कप में अपनी ही टीम के लिए 'विलेन' बना ये खिलाड़ी
टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मैच में विल जैक्स का शिकार बने और फिल साल्ट को कैच देकर चलते बने. अपनी पारी में अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों का सामना किया और सिर्फ दो चौके लगाए.
टी20 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में सिर्फ 89 रन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 7 पारियों में केवल 89 रन ही बनाए हैं. अभिषेक शर्मा के बल्ले से इस दौरान केवल एक अर्धशतक ही निकला है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन के स्कोर ही बनाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाईं जा रही थीं, लेकिन उन्होंने कप्तान और कोच का भरोसा तोड़ दिया है.
अभिषेक शर्मा का टी20 रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 188.83 के स्ट्राइक रेट और 33 की औसत से 1386 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 133 चौके और 93 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.