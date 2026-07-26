Add Zee Business As A Preferred Source
App

कौन है जिम्बाब्वे का ये खतरनाक गेंदबाज? जिसने कर दी अभिषेक शर्मा की हालत खराब, लगातार तीसरी बार किया शिकार

India vs Zimbabwe: जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी के आगे तीनों मैचों में अभिषेक शर्मा ने घुटने टेक दिए. 29 वर्षीय पेसर ने लगातार तीसरी बार भारतीय ओपनर का शिकार किया. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अभिषेक ने 1,8 और 2 का स्कोर किया. वो इस शृंखला में कुल मिलाकर सिर्फ 11 रन ही बना सके.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 26, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:39 PM IST
कौन है जिम्बाब्वे का ये खतरनाक गेंदबाज? जिसने कर दी अभिषेक शर्मा की हालत खराब, लगातार तीसरी बार किया शिकार
Image Credit: लगातार तीसरी बार इस गेंदबाज के शिकार बने अभिषेक शर्मा (X/ICC)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कारगिल विजय दिवस पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री, देश के वीर सपूतों को किया नमन
Kargil Vijay Diwas News50 min ago
2
sunny deol1 hr ago
3
World News1 hr ago
4
Refrigerator paper test1 hr ago
5
Commonwealth Games 20261 hr ago