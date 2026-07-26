कौन है जिम्बाब्वे का ये खतरनाक गेंदबाज? जिसने कर दी अभिषेक शर्मा की हालत खराब, लगातार तीसरी बार किया शिकार

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जारी है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अभिषेक शर्मा ने बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो इस सीरीज में लगातार तीसरी बार फ्लॉप साबित हुए. अभिषेक सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वो इस सीरीज में एक बार भी दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सके. उससे भी हैरानी की बात ये है कि अभिषेक शर्मा तीनों मैचों में एक ही गेंदबाज का शिकार बने.
जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी के आगे तीनों मैचों में अभिषेक शर्मा ने घुटने टेक दिए. 29 वर्षीय पेसर ने लगातार तीसरी बार भारतीय ओपनर का शिकार किया. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अभिषेक ने 1,8 और 2 का स्कोर किया. वो इस शृंखला में कुल मिलाकर सिर्फ 11 रन ही बना सके.
कुछ महीने पहले तक अभिषेक शर्मा के सामने अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी ने उन्हें लगातार तीन बार पवेलियन की राह दिखाई. जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज के सामने अभिषेक शर्मा बेबस दिखे. तीसरे मैच में ऑफ साइड की दिशा में तेज तर्रार शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक कैच आउट हो गए.
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अभिषेक शर्मा बुरी तरह फ्लॉप हुए, जबकि उनके पार्टनर वैभव सूर्यवंशी ने रनों की बरसात की. 15 साल के युवा सनसनी ने तीसरे मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. ये इस सीरीज और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका दूसरा अर्धशतक है. पहले T20I में भी वैभव ने 18 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी थी.
तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में दो बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है. प्रिंस यादव और शिवम दुबे की जगह अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है. बीसीसीआई ने अपडेट दिया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I मैच में बॉलिंग करते समय हैमस्ट्रिंग में हल्की चोट लगने के कारण प्रिंस यादव तीसरे T20I के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे.
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (WK), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा