कौन है जिम्बाब्वे का ये खतरनाक गेंदबाज? जिसने कर दी अभिषेक शर्मा की हालत खराब, लगातार तीसरी बार किया शिकार

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जारी है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अभिषेक शर्मा ने बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो इस सीरीज में लगातार तीसरी बार फ्लॉप साबित हुए. अभिषेक सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वो इस सीरीज में एक बार भी दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सके. उससे भी हैरानी की बात ये है कि अभिषेक शर्मा तीनों मैचों में एक ही गेंदबाज का शिकार बने.