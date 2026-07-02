Video: 'अरे... क्या कर रहा है...' अभिषेक शर्मा LIVE मैच में अचानक चिल्ला पड़े, ईशान किशन के रन आउट होने पर दिया ऐसा रिएक्शन

IND vs ENG 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ले स्ट्रीट में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. इस मैच के दौरान भारतीय पारी के दूसरे ओवर में ईशान किशन सिर्फ 2 गेंद खेलकर शून्य के स्कोर पर रन आउट हो गए. इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I में भारत को बड़ा झटका तब लगा, जब ईशान किशन अपने बैटिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा के साथ हड़बड़ी के कारण रन आउट हो गए. ईशान किशन भारत की पारी के दूसरे ओवर में ही रन आउट हो गए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भारत के पिछले T20I में भी वह रन आउट हो गए थे.
ईशान किशन ने भारत की पारी के दूसरे ओवर में साकिब महमूद की गेंद को मिडविकेट की तरफ धकेला और तेजी से सिंगल लेने के चक्कर में अपनी क्रीज से काफी दूर तक दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक शर्मा अपनी क्रीज से बाहर ही नहीं निकले और वहीं खड़े रहे. गेंद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पास चली गई और उन्होंने विकेटकीपर जोस बटलर की तरफ तेजी से थ्रो करते हुए ईशान किशन को रन आउट करा दिया.
ईशान किशन वापस मुड़कर जब तक अपनी क्रीज पर पहुंचते तब तक विकेटकीपर जोस बटलर ने बेल्स उड़ाते हुए उन्हें रन आउट कर दिया. अभिषेक शर्मा ने हैरी ब्रूक को गेंद रोकते हुए देखकर रन लेने से मना कर दिया था, फिर भी ईशान किशन भागते रहे. इसके बाद ईशान किशन के रन आउट का फैसला थर्ड अंपायर को भेजा गया. जब रिप्ले देखा जा रहा था, तो अभिषेक शर्मा का गुस्सा साफ दिख रहा था. बातचीत के दौरान, अभिषेक शर्मा को ईशान किशन से पूछते हुए सुना गया, 'तू पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या कर रहा है यार ईशान?'
ईशान किशन की क्रीज पर वापस लौटने की जबरदस्त कोशिश भी काम नहीं आई और इंग्लैंड ने उन्हें रन आउट कर दिया. संजू सैमसन और ईशान किशन के शुरुआती दो ओवरों में ही आउट हो जाने से भारत मुश्किल में पड़ गया था. शुरुआती कन्फ्यूजन के बावजूद, अभिषेक शर्मा ने शानदार वापसी की और सिर्फ 24 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे. अभिषेक शर्मा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ 82 रनों की अहम साझेदारी की.
अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाकर पारी को संभाले रखा. अभिषेक T20I इतिहास में सबसे कम गेंदों का सामना करते हुए 100 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. शिवम दुबे की 21 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 189/7 का अच्छा स्कोर खड़ा कर पाया, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने 3 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि, भारत की पारी के आखिर में शुरू हुई लगातार बारिश की वजह से इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर पाया. हालात में कोई सुधार न होने के कारण आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया और अब दोनों टीमें 4 जुलाई को होने वाले दूसरे T20I मैच के लिए मैनचेस्टर जाएंगी.