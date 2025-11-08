एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज और अब वर्ल्ड कप.. रुकने नहीं वाला अभिषेक का तूफान, बचपन का सपना हकीकत में बदलेगा!

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के बड़े मैच विनर के रूप में उभरे हैं. 25 साल के इस ओपनर ने एशिया कप में भारत को खिताब दिलाने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जिताने में अभिषेक अहम भूमिका निभाई. इस बल्लेबाज को अब T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इंतजार है, जो अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद अभिषेक ने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने का सपना उन्होंने बचपन से देखा है. अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलूंगा तो यह सपना सच होने जैसा होगा.

एशिया कप और टी20 सीरीज जिताई

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन वह ओपनर के तौर पर भारत की इस फॉर्मेट टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 में भारत को खिताब दिलाने में बड़ा रोल निभाया, जहां ओपन करते हुए 300 से ज्यादा रन बनाए और टूर्नामेंट के रूप रन स्कोरर बने. इसके बाद अभिषेक ने अपने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कमाल किया. 5 मैचों में 163 रन बनाकर वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. इन दोनों ही मौकों पर अभिषेक को प्लेयर ऑफ द सीरीज/टूर्नामेंट चुना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब टी20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने की तैयारी

अभिषेक शर्मा अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, जो उनका पहला ICC टूर्नामेंट होगा. इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करने के लिए वह शानदार प्रदर्शन से अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड लेते वक्त अभिषेक ने इस बारे में बात की. उन्होंने कहा कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना बचपन का सपना है.

हकीकत में बदलेगा बचपन का सपना!

अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाला टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अभिषेक ने कहा, 'यह सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है अगर मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा तो यह मेरे सपने के सच होने जैसा होगा. बचपन से ही मैंने हमेशा यही सपना देखा है, वर्ल्ड कप जीतना और अपने देश के लिए मैच जीतना. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं उस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार रहूं.' बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक का उपकप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करना लगभग तय है. भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में यह टूर्नामेंट खेलेगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को हराकर 2007 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था. 2026 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस टाइटल को डिफेंड करने उतरेगी.