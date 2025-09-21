भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के मुरीद हुए गावस्कर और शास्त्री, आज पाकिस्तानी टीम को अकेले ही कर देगा तहस-नहस!
Advertisement
trendingNow12931086
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के मुरीद हुए गावस्कर और शास्त्री, आज पाकिस्तानी टीम को अकेले ही कर देगा तहस-नहस!

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के सुपर फोर मैच में आज भारत का एक खूंखार बल्लेबाज चौके और छक्कों का ऐसा तूफान मचाएगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आएंगे. एशिया कप 2025 के सुपर फोर स्टेज में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 21, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के मुरीद हुए गावस्कर और शास्त्री, आज पाकिस्तानी टीम को अकेले ही कर देगा तहस-नहस!

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के सुपर फोर मैच में आज भारत का एक खूंखार बल्लेबाज चौके और छक्कों का ऐसा तूफान मचाएगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आएंगे. एशिया कप 2025 के सुपर फोर स्टेज में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी. अभिषेक शर्मा पर भारतीय फैंस की नजरें होंगी, जो एशिया कप 2025 के पहले 3 मैचों में 225 की स्ट्राइक रेट से 99 रन बना चुके हैं. पाकिस्तान को आज के मैच में सबसे ज्यादा खतरा इसी बल्लेबाज से होगा. अभिषेक शर्मा भी पाकिस्तानी गेंदबाजों को बख्शने के मूड में नहीं हैं.

भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के मुरीद हुए गावस्कर और शास्त्री

अभिषेक शर्मा भारत की टी20 टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अब लंबे समय तक अभिषेक शर्मा भारत की टी20 टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 33.37 की औसत और 198.13 की स्ट्राइक रेट से 634 रन कूटे हैं, जिसमें 57 चौके और 48 छक्के शामिल रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं. दुनिया का कोई भी गेंदबाज T20I में अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी अभिषेक शर्मा की दबंग बल्लेबाजी के मुरीद हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

शास्त्री ने अभिषेक को दूसरा युवराज बताया

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने अभिषेक शर्मा की तुलना युवराज सिंह से की है. रवि शास्त्री ने कहा, 'अभिषेक शर्मा का अपना अलग ही अंदाज है, लेकिन जिस चीज से वो मुझे युवराज सिंह की याद दिलाते हैं, वो उनकी बैट स्विंग है. अभिषेक शर्मा का बैट स्विंग कमाल का है, चाहे फ्रंट फुट हो या बैक फुट. मुझे मुंबई में अभिषेक शर्मा का जोफ्रा आर्चर पर लगाया गया एक शॉट याद है, जब उनके हल्के बैक फुट पंच शॉट से गेंद छक्के के लिए चली गई थी. वो फ्लो, हाई बैक लिफ्ट और लंबा फॉलो-थ्रू—लारा में था, युवराज में था, और अभिषेक में भी है.'

गावस्कर ने भी अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की

वहीं, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है. सुनील गावस्कर के मुताबिक अभिषेक शर्मा के पास परिस्थितियों को भांपने और गैप ढूंढकर चौके लगाने का बेहतरीन टैलेंट है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'वह (अभिषेक शर्मा) मैदान पर फील्ड को अच्छी तरह से समझता है, वह जानता है कि फील्डर कहां हैं और जहां वे नहीं हैं वहां वह गैप ढूंढकर चौके लगा देते हैं. अगर वह गलत टाइमिंग भी कर लेता है, तो उसके पास बच निकलने का मौका होता है. बल्ले का फ्लो, पिक, स्विंग और उनकी तकनीक अद्भुत है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM Modi
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
;