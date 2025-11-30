16 छक्के 7 चौके और 148 रन...गुरु युवराज सिंह की बराबरी... अभिषेक शर्मा ने 1 पारी से बना दिए 5 प्रचंड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Record Breaking Century: दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा ने 30 नवंबर के दिन को यादगार बना लिया. सिर्फ 52 बॉल पर 148 रन कूटकर उनहोंने एक बार फिर बताया कि टी20 में बल्लेबाजी कैसे की जाती है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बंगाल के खिलाफ इस बल्लेबाज ने 16 छक्के और 7 चौके कूटकर गेंदबाजों का भूत बना दिया. उनकी पारी इतनी खतरनाक थी कि फिफ्टी सिर्फ 12 बॉल पर पूरी हुई. फिर शतक 32 गेंदों पर आया और सबसे आखिर में वो 52 गेंदों पर 148 रन बनाकर आउट हुए. मतलब वन मैन आर्मी स्टाइल में अभिषेक गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. बाएं हाथ के इस ओपनर ने 52 गेंदों पर 148 रन की इस खतरनाक पारी के दम पर कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए. आइए जानते हैं.

मुकाबले में पंजाब की ओर से ओपनिंग करते हुए अभिषेक ने क्रीज पर आते ही छक्कों की बरसात शुरू कर दी. सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा हुआ. फिर 32 बॉल पर सेंचुरी लगाई. उनकी इस पारी में 16 छक्के और 7 चौके, यानी 23 बाउंड्री शामिल थीं, जिनके दम पर अभिषेक ने 124 तो अकेले भाउंड्री से ही बटोर लिए. इस धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 310 रन ठोक दिए.

अभिषेक ने एक पारी में रचे ये 5 प्रचंड रिकॉर्ड

1. 32 गेंदों में शतक- टी20 में चौथा सबसे तेज भारतीय शतक

अभिषेक ने 32 गेंदों पर टी20 करियर का 8वां शतक लगाया. यह उनके करियर का दूसरा सबसे तेज और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में चौथा सबसे तेज टी20 शतक है. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-4 में दो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम हैं.

2. 12 गेंदों में फिफ्टी- गुरु युवराज सिंह की बराबरी की

इस पारी में अभिषेक ने 12 गेंदों में फिफ्टी लगाकर अपने युवराज सिंह की बराबरी कर ली. युवी ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था. यह मेन्स टी20 में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज और भारतीय खिलाड़ियों में संयुक्त दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

3. टी20 में 8वीं सेंचुरी- रोहित शर्मा की बराबरी

अभिषेक शर्मा की यह टी20 करियर में 8वीं सेंचुरी रही, जिसके दम पर उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर ली. इस लिस्ट में नंबर एक पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 9 शतक जमाए हैं.

4. एक मैच में 16 छक्के- घरेलू टी20 में पंजाब का रिकॉर्ड

अभिषेक ने इस मैच में 16 छक्के लगाए, जो पंजाब के किसी भी बल्लेबाज द्वारा घरेलू टी20 में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है. यही वजह है कि उनकी यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी.

5. पंजाब के लिए सबसे बड़ी T20 साझेदारी

अभिषेक और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए 205 रन जोड़े. यह पंजाब की तरफ से घरेलू टी20 में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियों में से एक है.

अभिषेक ने कहां बररपाया कहर?

यह मुकाबला हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर चल रहा है, जिसमें टॉस जीतकर पंजाब ने पहले बैटिंग चुनी और कप्तान अभिषेक ने अपने फैसले को ‘मास्टरस्ट्रोक’ साबित कर दिया. उनके साथी प्रभसिमरन सिंह ने भी 35 गेंदों पर 70 रन ठोके. फिर रमनदीप सिंह ने 15 गेंदों पर 39 रन बनाए. आखिर में सनवीर सिंह ने 8 गेंदों पर 22 रन जोड़कर टीम को 300 के पार पहुंचाया. अब देखना होगा कि बंगाल की टीम 310 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा कर पाती है या नहीं.

