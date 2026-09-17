अभिषेक के गदर के बाद नीतीश का कहर, एक ओवर में झटके 3 विकेट, भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से धोया

India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा के रिकॉर्डतोड़ शतक और नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी सीरीज जीत ली है और दोनों बार क्लीन स्वीप हुआ है. इससे पहले भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से रौंदा था. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम महज 94 रनों पर ढेर हो गई. गेंदबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बार फिर प्रभावित किया और उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर महफिल लूटी.