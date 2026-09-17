अभिषेक के गदर के बाद नीतीश का कहर, एक ओवर में झटके 3 विकेट, भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से धोया

India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा के रिकॉर्डतोड़ शतक और नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी सीरीज जीत ली है और दोनों बार क्लीन स्वीप हुआ है. इससे पहले भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से रौंदा था. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 108 रनों की शानदार पारी खेली. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम महज 94 रनों पर ढेर हो गई. गेंदबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बार फिर प्रभावित किया और उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर महफिल लूटी.
अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने 'हिटमैन' रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 35 गेंदों पर शतक ठोका था. अभिषेक के अलावा इस मैच में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी प्रभावित किया. उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट झटके. तीन मैचों की सीरीज में उन्होंने 6 विकेट चटकाए. इस शृंखला में विकेट लेने के मामले में उनसे आगे कोई नहीं है.
अफगानिस्तान के खिलाफ हुई फ्रेंडशिप सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया है. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए, जहां भारत का दबदबा देखने को मिला. तीनों मैचों में टीम इंडिया के सामने अफगान की टीम कहीं नहीं टिकी. पहले दो मुकाबले को भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से जीता और तीसरे T20I में अफगान को 127 रनों के बड़े मार्जिन से रौंद दिया.