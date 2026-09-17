Add Zee Business As A Preferred Source
App

अभिषेक के गदर के बाद नीतीश का कहर, एक ओवर में झटके 3 विकेट, भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से धोया

India vs Afghanistan: अभिषेक शर्मा के रिकॉर्डतोड़ शतक और नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:51 PM IST
अभिषेक के गदर के बाद नीतीश का कहर, एक ओवर में झटके 3 विकेट, भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से धोया

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आदित्य ने जुर्म किया, हमारे पास सबूत हैं': दिशा सालियान केस में पिता का बड़ा दावा
2
3
4
5