Hindi Newsक्रिकेट

दोस्त बना 'दगाबाज'... अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद खोली पूरी पोल, बोले- पहले ही पता था कि वो..

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत से ज्यादा अभिषेक शर्मा के रहे. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता. वहीं, मैच के बाद अपने जिगरी का बड़ा राज खोल दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:54 PM IST
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत से ज्यादा अभिषेक शर्मा के रहे. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता. वहीं, मैच के बाद अपने जिगरी का बड़ा राज खोल दिया है. उन्होंने मैच के दौरान अपने ओपनिंग पार्टनर ट्रेविस हेड के साथ बातचीत का खुलासा किया. अभिषेक ने बताया कि उन्होंने मैच के दौरान ट्रेविस हेड से क्या बातचीत की.

अभिषेक ने ट्रेविस से पूछा सवाल

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आईपीएल में विस्फोटक ओपनिंग पार्टनर हैं. दोनों ने साथ में कई रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप की और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है. दूसरे टी20 मैच के दौरान ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर बात करते और हंसते नजर आए थे. अभिषेक ने मैच के बाद बताया कि वह ट्रेविस हेड के प्लान के बारे में जानना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं बताया. 

क्या बोले अभिषेक?

अभिषेक  ने मैच के बाद कहा, 'मैं जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे कुछ नहीं बताएगा. वह ऐसा बल्लेबाज है जो ज्यादा सोचता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे थोड़ा पिच के बारे में और जानना चाहा कि वह किस तरह से खेलेगा. लेकिन उन्होंने बस कहा, 'जाओ और आनंद लो.' ट्रेविस हेड ने मुकाबले में 15 गेंद में 28 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी थी. 

4 विकेट से हारा भारत

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया था. अभिषेक ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. भारत ने अभिषेक शर्मा की 68 रन की पारी की बदौलत बोर्ड पर 125 रन टांगे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने 46 रन की पारी खेलकर मैच एकतरफा बना दिया था. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

