Hindi Newsक्रिकेटतुम एक और शून्य बनाओगे तब भी गंभीर-सूर्या की वो बात, जिसने बदल दी अभिषेक शर्मा की किस्मत, खुद किया खुलासा

'तुम एक और शून्य बनाओगे तब भी' गंभीर-सूर्या की वो बात, जिसने बदल दी अभिषेक शर्मा की किस्मत, खुद किया खुलासा

Abhishek Sharma: टी20 विश्व कप 2026 में पहली फिफ्टी ठोकने के बाद अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया है कि आखिर उनका कमबैक कैसे हुआ. जब वह फ्लॉप पर फ्लॉप हो रहे थे तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था और ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल था? इस लेकर अभिषेक शर्मा ने बीसीसीआई की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो में खुलकर बात की है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:46 AM IST
फोटो क्रेडिट- BCCI
फोटो क्रेडिट- BCCI

Abhishek Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जब अभिषेक शर्मा पहले तीन मैचों में लगातार तीन बार जीरो पर आउट हुए तो हर कोई हैरान था. फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 साल से टीम के लिए चौके-छक्कों की बारिश करने वाले इस स्टार खिलाड़ी को आखिर क्या हुआ. फिर चौथे मैच में खाता खुला, लेकिन 15 रनों पर पारी खत्म हो गई. लगातार फ्लॉप होने से न सिर्फ फैंस बल्कि खुद अभिषेक भी टूट गए थे, लेकिन उन पर सबसे ज्यादा भरोसा टीम मैनेजमेंट को था. सुपर 8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार ने उनसे कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद अभिषेक मैदान पर उतरे और जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 गेंदों पर 55 रनों की आतिशी पारी खेलकर न केवल अपनी फॉर्म वापस पाई, बल्कि आलोचकों का मुंह भी बंद कर दिया.

लगातार तीन बार शून्य पर आउट होने के बाद दबाव झेल रहे अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रनों की तूफानी पारी का श्रेय खुद से ज्यादा कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को दिया है. अभिषेक ने खुलासा किया कि जब वे अस्पताल में थे और लगातार फ्लॉप हो रहे थे, तब ड्रेसिंग रूम से उन्हें वह भरोसा मिला जिसकी एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है. कोच और कप्तान की वह एक बात कि 'चाहे तुम एक और जीरो बनाओ, तुम ही खेलोगे' ने अभिषेक को वह मानसिक मजबूती दी, जिससे उन्होंने चेपॉक के मैदान पर रनों का तूफान ला दिया.

30 बॉल पर 55 रन ठोके

चेपॉक के मैदान पर अभिषेक ने 30 बॉल पर 55 रन ठोके, जिसमें 4 छक्के और इतने ही चौके शामिल थे. इस दमदार शुरुआत के दम पर टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 256 रन ठोक दिए. इस बड़े स्कोर की मजबूत नींव अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ही रखी थी. अभिषेक ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. मैच के बाद बीसीसीआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में अभिषेक ने क्या कुछ कहा? आइए जानते हैं.

हर कोई चाहता था मैं अच्छा करूं - अभिषेक

बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में अभिषेक ने अपने कमबैक को लेकर कहा, 'बिल्कुल, राहत तो है, लेकिन टीम के साथ बिताए गए दिनों में मैंने यह महसूस किया कि उन्हें मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा था. यही एक बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी और इसने मुझे थोड़ा भावुक भी कर दिया. मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ रहे थे. फिर भी जिस तरह टीम के साथी और कोच चाहते थे कि मैं अच्छा करूं, वह मेरे लिए सबसे बेहतरीन एहसासों में से एक था.'

ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था?

ड्रेसिंग रूम के माहौल पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि टीम का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक परिवार जैसा है, जहां सभी ने उनके साथ मजबूती से खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा, 'यह सच में ऐसा है जैसे आप एक परिवार में हों, यह सिर्फ एक टीम नहीं है. आप सभी साथियों और कोचों के इतने करीब होते हैं कि वे सच में चाहते हैं कि आप अच्छा करें. मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था.'

शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी

अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप 2024 के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले बल्लेबाज रहे. वह टी20 वर्ल्ड कप में ICC की नंबर 1 रैंकिंग वाले टी20I बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे, लेकिन जब लगातार तीन बार जीरो पर आउट हुए तो अंदर से टूट गए थे. अमेरिका के खिलाफ जीरो पर आउट होने के बाद नामीबिया के खिलाफ मैच से बाहर रहे, क्योंकि पेट में संक्रमण था. इस कठिन दौर को लेकर अभिषेक ने माना कि शुरुआती नाकामियां पचाना आसान नहीं था, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर. उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर का आभार जताया, जिन्होंने लगातार उनका समर्थन किया और उन पर भरोसा बनाए रखा.

कोच गंभीर - सूर्या ने कही थी ये बात

अभिषेक शर्मा ने कहा, 'शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाहता था. मैं अस्पताल में था और ठीक महसूस नहीं कर रहा था. देश के लिए पहला मैच और वह भी वर्ल्ड कप में, मैं सकारात्मक या शायद सबसे अच्छी शुरुआत चाहता था. लेकिन फिर भी मुझे पूरे समय साथियों का समर्थन और प्यार मिला. खासकर कोच और कप्तान ने कहा कि चाहे तुम एक और शून्य बनाओ या जल्दी आउट हो जाओ, तुम सभी मैच खेलोगे और टीम के लिए मैच जिताओगे. एक खिलाड़ी के लिए टीम और कोचों का ऐसा समर्थन बहुत जरूरी होता है.'

अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 55 रनों की पारी को ड्रेसिंग रूम के लिए समर्पित किया है. अभिषेक ने कहा, 'यह सब मेरी टीम को समर्पित है. मैं इस टीम से प्यार करता हूं. जिस तरह उन्होंने सभी खिलाड़ियों को संभाला, खासकर मुझे, वे सच में चाहते थे कि मैं अच्छा करूं, बस यही सब है.'

