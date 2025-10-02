Advertisement
पंजाबी गाने के लिए गिल ने काटा बवाल, कम्पलेन हुई तो... जिगरी ने खोल दी शुभमन की पोल

भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने अच्छे दोस्त और टीम के साथी शुभमन गिल के जूनियर क्रिकेट के दिनों के एक शरारती पहलू का खुलासा किया है. बता दें कि पंजाब के इन दोनों क्रिकेटरों ने एज ग्रुप क्रिकेट से लेकर टीम इंडिया तक का सफर तय किया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:58 AM IST
भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने अच्छे दोस्त और टीम के साथी शुभमन गिल के जूनियर क्रिकेट के दिनों के एक शरारती पहलू का खुलासा किया है. बता दें कि पंजाब के इन दोनों क्रिकेटरों ने एज ग्रुप क्रिकेट से लेकर टीम इंडिया तक का सफर तय किया है. दोनों की मैदान के बाहर भी दोस्ती नजर आती है. हाल ही में हुए टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अभिषेक और गिल ओपनिंग करते नजर आए थे. अब अभिषेक ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया है कि कैसे गिल एक पंजाबी गाने को लेकर बवाल कटा दिया था, जिसके बाद उनकी शिकायत की गई. आगे क्या हुआ... आइए जानते हैं.

'बहुत शरारती थे गिल'

दरअसल, यह किस्सा तब का है, जब अभिषेक और गिल अंडर-16 टूर्नामेंट का हिस्सा थे. 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' शो पर बात करते हुए अभिषेक ने बताया कि गिल एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत शरारती थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए. अभिषेक ने धर्मशाला के अंडर-16 टूर्नामेंट का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, 'एक लड़का है जिसने एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत शरारत की लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया और वह है शुभमन. मैं आपको एक वाकया बताता हूं. हम अंडर-16 के लिए धर्मशाला में थे. हमारा होटल स्टेडियम से सिर्फ 500 मीटर दूर था. हम बस से वहां जाते थे.'

पंजाबी गाने को लेकर काटा बवाल

आगे बताते हुए अभिषेक ने कहा, 'बस ड्राइवर गाने बंद कर रहा था, लेकिन हम पंजाबी गाने चलाना चाहते थे. ड्राइवर ने मना कर दिया और हमारी उससे बहस हो गई. सबसे ज्यादा जो चिल्ला रहा था, वह शुभमन था. ड्राइवरों ने शिकायत की और यह घटना कोचों तक पहुंची.' अभिषेक ने बताया कि शुभमन गिल में अपने चेहरे के हाव-भाव को मासूमियत में बदलने की एक कला है, जिसने उन्हें उस दिन सजा से बचा लिया, जबकि बाकी खिलाड़ियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा.

कम्प्लेन हुई तो... 

अभिषेक ने आगे बताया, 'उन्होंने (कोचों ने) ड्राइवरों से पहचानने को कहा कि यह किसने किया. हम 4-5 लड़के थे. हम 5 एक लाइन में खड़े थे और शुभमन आखिरी में था. कोच ने हम में से हर एक की तरफ इशारा किया और ड्राइवर से पूछा. ड्राइवरों ने कहा कि यह नहीं था (शुभमन की तरफ इशारा करते हुए). मैं हैरान रह गया.' उन्होंने हम चारों को बाहर बुलाया और एक लेटर पर साइन  करवाए, जो हमें घर वापस भेजने के लिए था. मुझे दुख हुआ कि जिसने यह सब शुरू किया, उसका नाम तक नहीं लिया गया. उसमें चेहरे के हाव-भाव बदलने की कला है. उसने उस दिन एक मासूमियत वाला चेहरा बना लिया था.'

अभिषेक शर्मा का शानदार फॉर्म

अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और तब से अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए छाए हुए हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने हाल ही में हुए एशिया कप में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 44.85 की औसत से 314 रन बनाए थे. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Abhishek SharmaShubman Gill

