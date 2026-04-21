अभिषेक शर्मा का 'बाउंड्री धमाका'... बिना भागे बना डाले 100 रन, IPL में कितनी बार हुआ ये अनोखा कारनामा?

Abhishek Sharma Hundred Against Delhi Capitals: आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बल्ले से कोहराम मचा दिया. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूटे और 135 रनों की शानदार पारी खेली. अभिषेक ने चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का दूसरा और टी20 क्रिकेट में 9वां शतक जड़ा. इस पारी की सबसे खास बात ये रही कि अभिषेक शर्मा ने बिना अपने पैर को तकलीफ दिए 100 रन बना दिए. जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर ने 'बाउंड्री धमाका' करते हुए स्पेशल कारनामा किया.

बल्ले से तबाही मचाते हुए अभिषेक शर्मा ने 135 में से 100 रन तो बिना भागे बना दिए. मैदान के चारों दिशाओं में आकर्षक शॉट्स खेलते हुए उन्होंने 10 चौके और 10 छक्के जड़े यानी 100 रन सिर्फ बाउंड्री के जरिए कमा लिए. दिलचस्प बात ये है कि आईपीएल करियर में उन्होंने दूसरी बार ये कारनामा किया है.

अभिषेक शर्मा का 'बाउंड्री धमाका'

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 198.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए. बता दें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल में अभी तक 2 शतक ठोके हैं और दोनों बार बाउंड्री से धमाका करते हुए 100 रन बनाए हैं. इससे पहले 2025 में उन्होंने 141 में से 116 रन सिर्फ चौकों-छक्कों से बनाए थे.

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आईपीएल में कितनी बार हुआ ये कारनामा?

बता दें कि आईपीएल में सिर्फ चौकों-छक्कों से 100 या इससे अधिक रन बनाने वालों में अभिषेक शर्मा अकेले नहीं हैं. 19 साल के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के धागे खोलते हुए ये स्पेशल कारनामा किया है. इस मामले में 'यूनिवर्स बॉस' यानी क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जिन्होंने 2013 में 175 रनों की शानदार पारी खेली थी और इसमें से 154 रन सिर्फ बाउंड्री से ठोके थे.

आईपीएल की एक पारी में चौकों से बनाए गए सबसे अधिक रन

154 - क्रिस गेल (175 में से)

118 - ब्रेंडन मैकुलम (158 में से)

116 - अभिषेक शर्मा (141 में से)

112 - एबी डिविलियर्स (129 में से)

112 - यशस्वी जायसवाल (124 में से)

106 - क्रिस गेल (128 में से)

102 - सनथ जयसूर्या (114 में से)

102 - ऋषभ पंत (128 में से)

100 - क्रिस गेल (117 में से)

100 - क्विंटन डी कॉक (140 में से)

100 - एबी डिविलियर्स (133 में से)

100 - अभिषेक शर्मा (135 में से)

9वां शतक जड़ अभिषेक ने रचा इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा का ये शतक ऐतिहासिक है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी ठोककर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बराबरी कर ली है. अब कोहली के साथ अभिषेक भारत की तरफ से टी20 में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में अभिषेक ने रोहित शर्मा को पछाड़ा, जिनके नाम टी20 में 8 सेंचुरी है.

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