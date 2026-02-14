Advertisement
trendingNow13109809
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेंगे अभिषेक! महामुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन की आई तस्वीरें, Pak की टेंशन डबल

पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेंगे अभिषेक! महामुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन की आई तस्वीरें, Pak की टेंशन डबल

भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत से ठीक पहले पाकिस्तानी खेमे के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.बता दें कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मैच से ठीक पहले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत से ठीक पहले पाकिस्तानी खेमे के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.बता दें कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मैच से ठीक पहले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया. ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है. गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अभिषेक को लेकर कई सारी बातें कही थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाक कि ख्वाहिश है तो हम अभिषेक को जरूर खिलाएंगे और अब उनकी प्रैक्टिस करने की तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचाने का काम किया है. वहीं, भारतीय प्रशंसकों के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी है. 

सूर्या ने किया था कंफर्म
इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इच्छा जताई थी कि इस मैच में अभिषेक शर्मा खेलें. उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त की थी कि अभिषेक पूरी तरह फिट हों. जब इस बयान को लेकर सूर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “अगर सलमान अली आगा चाहते हैं, तो हम अभिषेक शर्मा को जरूर मौका देंगे.”

तोड़ेंगे विराट का रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.कोहली ने पाक के खिलाफ टी20 विश्व कप में ओवरऑल 12 छक्के लगाए हैं.  वहीं, दूसरे नंबर पर युवराज सिंह का नाम है उन्होंने 9 छक्के ठोके हैं.अभिषेक की बात करें तो उनके नाम पर 7 सिक्सेस हैं.  ऐसे में अगर वह कल के मुकाबले में 6 छक्के लगा देंगे तो किंग कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा.

अभिषेक का तूफान

अभिषेक शर्मा भारतीय बल्लेबाजी में खास रोल अदा करते हैं. वह अपनी तूफानी शुरुआत के लिए जाने जाते हैं. एशिया कप के दौरान भी उन्होंने पाक के खिलाफ जमकर रन बनाए थे. ऐसे में कल पाकिस्तान के खिलाफ भी सेम माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने उतरेंगे. अगर अभिषेक चल गए तो पाक गेंदबाजों की खैर नहीं. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा उनका कैसा प्रदर्शन रहता है.

ये भी पढ़ें: इंग्लैंड की जोरदार वापसी,  T20 विश्व कप में पहली बार किया ये कारनामा, बैंटन रहे जीत के हीरो 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन