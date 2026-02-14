पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेंगे अभिषेक! महामुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन की आई तस्वीरें, Pak की टेंशन डबल

भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत से ठीक पहले पाकिस्तानी खेमे के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.बता दें कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मैच से ठीक पहले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया. ये तस्वीरें पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है. गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अभिषेक को लेकर कई सारी बातें कही थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाक कि ख्वाहिश है तो हम अभिषेक को जरूर खिलाएंगे और अब उनकी प्रैक्टिस करने की तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचाने का काम किया है. वहीं, भारतीय प्रशंसकों के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी है.

सूर्या ने किया था कंफर्म

इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इच्छा जताई थी कि इस मैच में अभिषेक शर्मा खेलें. उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त की थी कि अभिषेक पूरी तरह फिट हों. जब इस बयान को लेकर सूर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “अगर सलमान अली आगा चाहते हैं, तो हम अभिषेक शर्मा को जरूर मौका देंगे.”

तोड़ेंगे विराट का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है.कोहली ने पाक के खिलाफ टी20 विश्व कप में ओवरऑल 12 छक्के लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर युवराज सिंह का नाम है उन्होंने 9 छक्के ठोके हैं.अभिषेक की बात करें तो उनके नाम पर 7 सिक्सेस हैं. ऐसे में अगर वह कल के मुकाबले में 6 छक्के लगा देंगे तो किंग कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएगा.

अभिषेक का तूफान

अभिषेक शर्मा भारतीय बल्लेबाजी में खास रोल अदा करते हैं. वह अपनी तूफानी शुरुआत के लिए जाने जाते हैं. एशिया कप के दौरान भी उन्होंने पाक के खिलाफ जमकर रन बनाए थे. ऐसे में कल पाकिस्तान के खिलाफ भी सेम माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने उतरेंगे. अगर अभिषेक चल गए तो पाक गेंदबाजों की खैर नहीं. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा उनका कैसा प्रदर्शन रहता है.

