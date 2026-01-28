Advertisement
trendingNow13088889
Hindi Newsक्रिकेटबल्ले से एक धमाका और अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे शाहिद अफरीदी का घमंड, चौथे T20 में बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड!

बल्ले से एक धमाका और अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे शाहिद अफरीदी का घमंड, चौथे T20 में बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड!

Abhishek Sharma Records: T20I में एक और धमाकेदार पारी खेलते ही अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के साथ-साथ उनके पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का गुरूर चकनाचूर कर देंगे. जी हां, अभिषेक ने पिछले मुकाबले मे 340.00 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 68 रन बनाए थे. इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वो विशाखापत्तनम में भी 250+ स्ट्राइक रेट से खेले.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बल्ले से एक धमाका और अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे अफरीदी का घमंड
बल्ले से एक धमाका और अभिषेक शर्मा तोड़ देंगे अफरीदी का घमंड

Abhishek Sharma Records: टीम इंडिया के 'सिक्स हीटिंग मशीन' अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक ने 20 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने महज 14 गेंद पर अर्धशतक भी ठोका. अभिषेक शर्मा अब भारत की तरफ से T20I में दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर उनके 'गुरु' और पूर्व भारतीय स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 12 गेंदों पर ये कारनामा किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले चौथे मुकाबले में अभिषेक एक और करिश्मा कर सकते हैं.

T20I में एक और धमाकेदार पारी खेलते ही अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के साथ-साथ उनके पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का गुरूर चकनाचूर कर देंगे. जी हां, अभिषेक ने पिछले मुकाबले मे 340.00 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 68 रन बनाए थे. इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वो विशाखापत्तनम में भी 250+ स्ट्राइक रेट से खेले. अगर ऐसा होता है तो वो अफरीदी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

अभिषेक तोड़ेंगे शाहिद अफरीदी का प्रचंड रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा हर मैच में नया कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं. अब उनका अगला टारगेट शाहिद अफरीदी का वो रिकॉर्ड होगा, जिसपर पाकिस्तान के तमाम फैंस खूब गुमान करते हैं. पाक के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टी20 इंटरनेशनल में 242 रन 250 से अधिक स्ट्राइक रेट से बनाए थे. उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब बस कुछ दिन का मेहमान है.

टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हर मैच में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं. उन्होंने अब तक T20I में 35 पारियां खेली हैं और 195.22 की स्ट्राइक रेट से 1267 रन बनाए हैं. इसमें से 241 रन उन्होंने 250+ स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. इसका मतलब साफ है कि अभिषेक जल्द इस मामले में शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ देंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे. दिलचस्प बात ये है कि अफरीदी ने 91 पारियों के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी. वहीं, अभिषेक शर्मा सिर्फ 35 इनिंग में ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने के दहलीज पर हैं.

टी20I में 250+ स्ट्राइक रेट पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

242: शाहिद अफरीदी (91 पारियां)
241: अभिषेक शर्मा (35 पारियां)
240: हार्दिक पांड्या (98 पारियां)

ये भी पढ़ें: जब धोनी पर चढ़ा था अरिजीत सिंह के गाने का नशा, सिंगर ने बीच मैदान पर छुए थे माही के पैर, वायरल हुआ VIDEO

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

यह हैवी क्रैश था... अजीत पवार का प्लेन कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला
ajit pawar plane crash
यह हैवी क्रैश था... अजीत पवार का प्लेन कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला
हादसे से 23 मिनट पहले अजित पवार ने दी थी लाजपत राय को श्रद्धांजलि, लिखी थी ये बातें
Ajit Pawar
हादसे से 23 मिनट पहले अजित पवार ने दी थी लाजपत राय को श्रद्धांजलि, लिखी थी ये बातें
Ajit Pawar plane crash Live updates: अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन, PM मोदी और गृह मंत्री दोनों ने CM देवेंद्र फडणवीस से ली जानकारी, देखें पल-पल की अपडेट
#Ajit Pawar
Ajit Pawar plane crash Live updates: अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन, PM मोदी और गृह मंत्री दोनों ने CM देवेंद्र फडणवीस से ली जानकारी, देखें पल-पल की अपडेट
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
CM Himanta Biswa Sarma
'मियां लोगों को नहीं देना चाहिए भारत में वोट...', CM हिमंता ने बढ़ाया सियासी पारा
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
Budget session 2026 27
आज होगी बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संबोधित
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
Telangana NEWS
तेलंगाना में नहीं थम रहा अत्याचार, अब NIT वारंगल में कुत्तों पर क्रूरता,दर्ज हुई FIR
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
UGC rules controversy
UGC नियमों पर प्रधान vs प्रियंका: आश्वासन पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रखी बड़ी डिमांड
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया