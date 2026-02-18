Advertisement
trendingNow13114286
Hindi Newsक्रिकेटIPL के बाद इस लीग में तबाही मचाएंगे ये खूंखार भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक ही नहीं स्टार खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

IPL के बाद इस लीग में तबाही मचाएंगे ये खूंखार भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक ही नहीं स्टार खिलाड़ियों से सजी है लिस्ट

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) जून 2026 में पंजाब प्रीमियर लीग (पीपीएल) का आयोजन करेगा. पंजाब की घरेलू टी20 क्रिकेट लीग अब नए नाम और नए प्रारूप में खेली जाएगी.पीपीएल की सभी 6 टीमें फ्रेंचाइजी आधारित होंगी और खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा.यह टूर्नामेंट पंजाब राज्य से आने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना कौशल दिखाने का जबरदस्त मौका होगा.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek and Gill
Abhishek and Gill

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) जून 2026 में पंजाब प्रीमियर लीग (पीपीएल) का आयोजन करेगा. पंजाब की घरेलू टी20 क्रिकेट लीग अब नए नाम और नए प्रारूप में खेली जाएगी.पीपीएल की सभी 6 टीमें फ्रेंचाइजी आधारित होंगी और खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा. इसमें केवल पंजाब में पंजीकृत खिलाड़ी ही भाग लेंगे.पंजाब प्रीमियर लीग में पंजाब के सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे. भारतीय टेस्ट और सीमित ओवरों के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, भारत के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया जाएगा.यह टूर्नामेंट पंजाब राज्य से आने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना कौशल दिखाने का जबरदस्त मौका होगा.

मुख्य खिलाड़ियों को भी मौका
इस लीग के लेकर पंजाब से अलग-अलग इवेंट्स और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका दिया जाएगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या प्रदर्शन रहता है. इनके अलावा, पंजाब के अन्य अनुभवी खिलाड़ी जैसे रमनदीप सिंह, नेहाल वढेरा, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, प्रभसिमरन सिंह आदि को भी प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया जा सकता है. युवा खिलाड़ी विहान मल्होत्रा, जो वर्तमान में भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा हैं भी इस लीग में खेलेंगे.

23 खिलाड़ी करेंगे शिरकत
युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ वरिष्ठ खिलाड़ी वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ-साथ पंजाब के अंडर-23 खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा.बड़े नामों के अलावा, पंजाब प्रीमियर लीग में पंजाब के कई अन्य उभरते हुए क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने घरेलू और आईपीएल स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है.मयंक मार्कंडे, अश्वनी कुमार, गुरनूर बराड़, हरनूर सिंह, रमन धीर और हरप्रीत बराड़ जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल होंगे, जिससे लीग को मजबूती और प्रतिस्पर्धा मिलेगी. इसके अलावा, सलिल अरोरा, रघु शर्मा और कई अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी पीपीएल का हिस्सा होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

6 फ्रेंचाइजी लेंगी हिस्सा
सभी खिलाड़ियों का चयन ड्राफ्ट के माध्यम से होगा. कई खिलाड़ियों को अलग-अलग मूल्य श्रेणियों में रखा जाएगा और टीमों को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने का अवसर मिलेगा.पंजाब प्रीमियर लीग 2026 में छह फ्रेंचाइजी भाग लेंगी, और पंजाब के कई प्रमुख व्यापारिक घरानों और कॉर्पोरेट समूहों ने राज्य की प्रमुख घरेलू टी20 लीग में हिस्सेदारी हासिल करने और इससे जुड़ने में रुचि दिखाई है.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से पहले थी नाम की गूंज, अभी तक खाता भी नहीं खोल सका है दुनिया का सबसे तूफानी बल्लेबाज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaShubham gillArshdeep singh

Trending news

नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!