अभिषेक-गिल के तूफान में उड़ा 13 साल पुराना महारिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ रच दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया. ओपनिंग करने उतरे गिल और अभिषेक ने जैसे ही टीम के लिए 78वां रन जोड़ा, उन्होंने गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे का 13 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. दरअसल, गिल और अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:37 PM IST
Abhishek Sharma Shubman Gill Partnership Record: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया. ओपनिंग करने उतरे गिल और अभिषेक ने जैसे ही टीम के लिए 78वां रन जोड़ा, उन्होंने गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे का 13 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. दरअसल, गिल और अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

13 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इस मुकाबले में रनों का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए 105 रनों की शतकीय साझेदारी की. 78वां रन जोड़ते हुए इस जोड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे के नाम था, जिन्होंने 2012 में बेंगलुरु में 77 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी.

अभिषेक ने ठोका तूफानी अर्धशतक

अभिषेक शर्मा के बल्ले से तूफानी फिफ्टी देखने को मिली. उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 50 रन पूरे किए. चौके-छक्के लगाते हुए वह शतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि अबरार अहमद की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में आउट हो गए. अभिषेक ने हारिस रऊफ को कैच थमा दिया. 39 गेंदों में 74 रन की पारी में अभिषेक ने 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. इस पारी के साथ ही उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया.

तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड नाम कर लिया. उन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया. युवराज ने 2012 में अहमदाबाद में सिर्फ 29 गेंदों में यह कारनामा किया था. भारत-पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज के नाम है. उन्होंने 23 गेंदों में 50 ठोका था. अभिषेक इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.

IND vs PAK टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज अर्धशतक 

23 गेंद - मोहम्मद हफीज, अहमदाबाद 2012
24 गेंद - अभिषेक शर्मा, दुबई 2025 *
29 गेंद - युवराज सिंह, अहमदाबाद 2012
32 गेंद - इफ्तिखार अहमद, मेलबर्न 2022
33 गेंद - मिस्बाह-उल-हक, डरबन 2007

Abhishek SharmaShubman GillIndia vs Pakistan

