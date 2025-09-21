IND vs PAK: पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को किया ढेर, टीम इंडिया की पैसा वसूल जीत, पाकिस्तानी मांगते रहे रहम की भीख
Advertisement
trendingNow12931756
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को किया ढेर, टीम इंडिया की पैसा वसूल जीत, पाकिस्तानी मांगते रहे रहम की भीख

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भी टीम इंडिया की जीत का रथ दौड़ चला है. सुपर-4 में पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया. ओपनर्स के सामने ही पाकिस्तान के बड़े नाम रहम की भीख मांगते नजर आए. भारत की 6 विकेट से जीत पाकिस्तान के जख्म पर कील की तरह साबित हुई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भी टीम इंडिया की जीत का रथ दौड़ चला है. सुपर-4 में पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया. ओपनर्स के सामने ही पाकिस्तान के बड़े नाम रहम की भीख मांगते नजर आए. भारत की 6 विकेट से जीत पाकिस्तान के जख्म पर कील की तरह साबित हुई. पाकिस्तान को सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जीत पाई तो मैदान में खिलाड़ी बदजुबान नजर आए. 

मैदान में गरमा-गर्मी

मैदान में न सिर्फ बल्ले और गेंद का क्लैश देखने को मिला बल्कि जुबानी जंग भी दिखी. मैच में अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली. दूसरी तरफ शुभमन गिल और अफरीदी के बीच गहमा-गहमी नजर आई. दोनों बल्लेबाज जुबानी बहस के बाद और भी घातक हो गए. दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे लंबी भारतीय पार्टनरशिप देखने को मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

171 रन बनाकर उड़ रहा था पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम की लाज ओपनर साहिबजादा फरहान ने बचाई. इस ओपनर ने 45 गेंद में 58 रन की पारी खेली. इसके बाद छोटी-छोटी पारियों के दम पर पाकिस्तान टीम ने बोर्ड पर 171 रन टांग दिए. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके. वहीं, कुलदीप और हार्दिक ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया. 171 रन बनाकर पाकिस्तान टीम चौड़ में थी लेकिन गिल-अभिषेक की जोड़ी के सामने रहम की भीख मांगती नजर आई. 

ये भी पढे़ं.. IND vs PAK: 20 गेंद और 5 विकेट... भारतीय स्पिनर्स की फिरकी के सामने फेल पाकिस्तान की झाडू़, ये शॉट बना काल

गिल-अभिषेक की शतकीय पार्टनरशिप

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली गेंद से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ना शुरू हुआ. पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी पर छक्का जमा दिया. उन्होंने 74 रन की दमदार पारी खेलकर मुकाबला टीम इंडिया के पाले में किया. वहीं, गिल ने भी 47 रन की पारी खेली. बचा हुआ काम तिलक वर्मा ने किया और 2 गेंद में 10 रन बनाकर मैच पाले में किया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
;