IND vs PAK: पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को किया ढेर, टीम इंडिया की पैसा वसूल जीत, पाकिस्तानी मांगते रहे रहम की भीख

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भी टीम इंडिया की जीत का रथ दौड़ चला है. सुपर-4 में पंजाब के शेरों ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया. ओपनर्स के सामने ही पाकिस्तान के बड़े नाम रहम की भीख मांगते नजर आए. भारत की 6 विकेट से जीत पाकिस्तान के जख्म पर कील की तरह साबित हुई. पाकिस्तान को सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जीत पाई तो मैदान में खिलाड़ी बदजुबान नजर आए.

मैदान में गरमा-गर्मी

मैदान में न सिर्फ बल्ले और गेंद का क्लैश देखने को मिला बल्कि जुबानी जंग भी दिखी. मैच में अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली. दूसरी तरफ शुभमन गिल और अफरीदी के बीच गहमा-गहमी नजर आई. दोनों बल्लेबाज जुबानी बहस के बाद और भी घातक हो गए. दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे लंबी भारतीय पार्टनरशिप देखने को मिली.

171 रन बनाकर उड़ रहा था पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम की लाज ओपनर साहिबजादा फरहान ने बचाई. इस ओपनर ने 45 गेंद में 58 रन की पारी खेली. इसके बाद छोटी-छोटी पारियों के दम पर पाकिस्तान टीम ने बोर्ड पर 171 रन टांग दिए. भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके. वहीं, कुलदीप और हार्दिक ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया. 171 रन बनाकर पाकिस्तान टीम चौड़ में थी लेकिन गिल-अभिषेक की जोड़ी के सामने रहम की भीख मांगती नजर आई.

गिल-अभिषेक की शतकीय पार्टनरशिप

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली गेंद से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ना शुरू हुआ. पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी पर छक्का जमा दिया. उन्होंने 74 रन की दमदार पारी खेलकर मुकाबला टीम इंडिया के पाले में किया. वहीं, गिल ने भी 47 रन की पारी खेली. बचा हुआ काम तिलक वर्मा ने किया और 2 गेंद में 10 रन बनाकर मैच पाले में किया.