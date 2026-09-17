अभिषेक शर्मा ने बनाया पावरप्ले का सबसे 'पावरफुल' रिकॉर्ड, 6 ओवर में अफगान के छक्के छुड़ाकर बदला T20I का इतिहास

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों का क्या हाल किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 108 रन में से 102 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके-छक्के से बना दिए. 317.65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 34 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल हैं. उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. इस सीरीज में अभिषेक ने बल्ले से आग उगलते हुए 3 पारियों में 76.33 की औसत और 269.41 के स्ट्राइक रेट से 229 रन बनाए हैं, जिसमें 22 छक्के शामिल हैं.