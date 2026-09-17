अभिषेक शर्मा ने बनाया पावरप्ले का सबसे 'पावरफुल' रिकॉर्ड, 6 ओवर में अफगान के छक्के छुड़ाकर बदला T20I का इतिहास

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने 34 गेंदों पर 108 रनों की बेमिसाल पारी खेली. टीम इंडिया के स्टार ओपनर ने महज 30 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़कर वो अब भारत की तरफ से T20I में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा अभिषेक शर्मा के नाम टेस्ट खेलने वाली सभी टीमों में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है. इस मामले में उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 33 गेंदों पर ये कारनामा किया था.
30 गेंदों में शतक जड़ने से पहले ही अभिषेक शर्मा ने वो कारनामा कर दिया था, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था. यूं कहें कि अभिषेक ने पावरप्ले का सबसे पावरफुल रिकॉर्ड बना दिया है तो गलत नहीं होगा. 1-6 ओवर में अफगान गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए अभिषेक ने T20I का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के सभी गेंदबाजों को तहस-नहस करते हुए अभिषेक शर्मा ने महफिल लूट ली. पावरप्ले में उन्होंने 76 रन बना दिए. T20I के इतिहास में 1 से 6 के बीच ये सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले ये रिकॉर्ड पुर्तगाल के कुलदीप घोलिया के नाम था, जिन्होंने माल्टा के खिलाफ मैच में पावरप्ले में 25 गेंदों पर 74 रन बनाए थे.
T20I में 1-6 ओवरों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर
76*(22) - अभिषेक शर्मा (IND) बनाम AFG, दिल्ली, 2026
74*(25) - कुलदीप घोलिया (पुर्तगाल) बनाम माल्टा, जिब्राल्टर, 2023
73*(22) - ट्रेविस हेड (AUS) बनाम SCOT, एडिनबर्ग, 2024
68*(21) - विंटली बर्टन (SER) बनाम BUL, सोफिया, 2022
68*(28) - जॉर्ज मुन्सी (SCOT) बनाम ऑस्ट्रिया, एडिनबर्ग, 2023
102 रन सिर्फ चौके-छक्के से बनाए
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों का क्या हाल किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 108 रन में से 102 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके-छक्के से बना दिए. 317.65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 34 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल हैं. उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. इस सीरीज में अभिषेक ने बल्ले से आग उगलते हुए 3 पारियों में 76.33 की औसत और 269.41 के स्ट्राइक रेट से 229 रन बनाए हैं, जिसमें 22 छक्के शामिल हैं.