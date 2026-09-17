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अभिषेक शर्मा ने बनाया पावरप्ले का सबसे 'पावरफुल' रिकॉर्ड, 6 ओवर में अफगान के छक्के छुड़ाकर बदला T20I का इतिहास

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में तबाही मचाते हुए अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए. वो भारत की तरफ से T20I में सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. 30 गेंद पर सेंचुरी जड़ने से पहले अभिषेक ने पावरप्ले में पावरफुल कारनामा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:07 PM IST
अभिषेक शर्मा ने बनाया पावरप्ले का सबसे 'पावरफुल' रिकॉर्ड, 6 ओवर में अफगान के छक्के छुड़ाकर बदला T20I का इतिहास
Image Credit: अभिषेक शर्मा ने बनाया पावरप्ले का सबसे &#039;पावरफुल&#039; रिकॉर्ड (AI Graphic/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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