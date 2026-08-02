25 छक्के... 15 चौके, 91 गेंद पर बनाए 233 रन, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में ठोका दोहरा शतक

भारत के एक विस्फोटक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. इस तूफानी बल्लेबाज ने अपने बल्ले से क्रिकेट के मैदान पर भयंकर तबाही मचाई. चौके और छक्कों की आतिशबाजी देख विरोधी टीम के गेंदबाज भी काफी बेबस नजर आए. दरअसल, भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया है. 25 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को पंजाब स्टेट इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में अमृतसर मेन्स सीनियर टीम के लिए खेलते हुए तरनतारन टीम के खिलाफ 91 गेंद पर 233 रन ठोक दिए.
अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और 25 छक्के उड़ाए. अभिषेक शर्मा इस मैच में अमृतसर के लिए ओपनिंग करने उतरे थे. इस बल्लेबाज ने 256.04 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग में तहलका मचाकर रख दिया. अभिषेक शर्मा ने अमृतसर मेन्स सीनियर टीम के लिए अपने साथी ओपनर अभय चौधरी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 305 रन जोड़े. अभय चौधरी ने 85 गेंदों पर 93 रन बनाए. अभिषेक शर्मा के दोहरे शतक की बदौलत अमृतसर मेन्स सीनियर टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 533 रन बोर्ड पर लगा दिए. अभिषेक शर्मा को 25वें ओवर की चौथी गेंद पर आशीष लोवरेंस ने आउट किया था.
अभिषेक शर्मा के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज सलिल अरोड़ा भी अमृतसर की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. सलिल अरोड़ा ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 29 रन बनाए. अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. अभिषेक शर्मा भारत की T20I टीम के नियमित सदस्य हैं. अभिषेक शर्मा इससे पहले जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में भारत के लिए तीनों मैचों में सिर्फ 1, 8 और 2 रन के स्कोर ही बना पाए थे. अभिषेक शर्मा को जिम्बाब्वे और यूके दौरे पर T20I सीरीज में खराब बैटिंग के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था.
ICC T20I रैंकिंग में नंबर-3 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने साल 2026 की शुरुआत नंबर-1 के तौर पर की थी. अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे दौरे पर तीन पारियों में 3.66 की औसत से सिर्फ 11 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा की यह कोई अकेली नाकामी नहीं थी. अभिषेक शर्मा कई महीनों से खराब फॉर्म में चल रहे थे. इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 5 T20I मैचों में 26.2 की औसत से 131 रन बनाए थे. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में उन्होंने 24.5 की औसत से 49 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा ने अपनी पिछली 10 T20I पारियों में सिर्फ एक बार 50 रन का आंकड़ा छुआ है. रन बनाने से ज्यादा चिंता की बात उनके आउट होने का तरीका रही है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों T20I मैचों में ब्लेसिंग मुजारबानी ने अभिषेक शर्मा को आउट किया. टी20 वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक शर्मा का औसत 37.05 और स्ट्राइक रेट लगभग 195 था. उसके बाद से, उनका औसत गिरकर 19.4 हो गया है, जबकि स्ट्राइक रेट घटकर 165 रह गया है. अभिषेक शर्मा को जिस आक्रामकता ने खतरनाक बनाया था, वह कम हो गई है, लेकिन इस बदलाव को सही साबित करने के लिए जरूरी निरंतरता अभी तक नहीं आई है. अभिषेक शर्मा अब सितम्बर-अक्टूबर 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.