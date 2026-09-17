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अभिषेक शर्मा बने भारत के सबसे तेज शतकवीर, अफगानिस्तान को तहस-नहस कर बीच मैदान लगाया 'ध्यान'

Abhishek Sharma Fastest Hundred: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाते हुए इतिहास रच दिया. वो T20I में (फुल मेंबर टीमें) सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगान गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर शतक जड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:53 PM IST
अभिषेक शर्मा बने भारत के सबसे तेज शतकवीर, अफगानिस्तान को तहस-नहस कर बीच मैदान लगाया 'ध्यान'

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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