अभिषेक शर्मा बने भारत के सबसे तेज शतकवीर, अफगानिस्तान को तहस-नहस कर बीच मैदान लगाया 'ध्यान'

Abhishek Sharma Fastest Hundred: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाते हुए इतिहास रच दिया. वो T20I में (फुल मेंबर टीमें) सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगान गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी के मामले में 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल की बराबरी भी कर ली है, जिन्होंने आईपीएल 2013 में 30 गेंदों पर शतक ठोका था. अभिषेक शर्मा ने पूर्व भारतीय T20I बल्लेबाज रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 35 गेंद पर शतक ठोका था. अभिषेक अब ना सिर्फ भारत के बल्कि टेस्ट खेलने वाले सभी देशों में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.