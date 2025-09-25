अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, एशिया कप का नया 'सिक्सर किंग' बन गया युवराज सिंह का चेला

Asia Cup 2025 Abhishek Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर-4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. भारत की इस टूर्नामेंट में ये लगातार पांचवीं जीत है. उसने दो बार पाकिस्तान को हराने के अलावा यूएई, ओमान और बांग्लादेश को परास्त किया है. इस मैच में टीम इंडिया के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली. उन्होंने 37 गेंदों पर 75 रनों की जबरदस्त पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. अभिषेक ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जकीर अली की अगुआई वाली टीम के खिलाफ लगाए गए पांच छक्कों ने अभिषेक को एशिया कप के टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है. आईसीसी टी20 रैंकिंग में अभिषेक पहले स्थान पर हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में 17 छक्के लगाए हैं. उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

दिग्गजों से आगे अभिषेक शर्मा

रोहित भारत के लिए एशिया कप के टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे. भारत के महान क्रिकेटर युवराज सिंह से ट्रेनिंग लेने वाले अभिषेक अब उनसे आगे निकल गए हैं. ओवरऑल बात करें तो अभिषेक ने अफगानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को पीछे छोड़ दिया. गुरबाज आठ मैचों में 15 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. हांगकांग के बाबर हयात के नाम आठ मैचों में 14 छक्के हैं. नजीबुल्लाह जादरान ने 8 मैचों में 13 छक्के लगाए हैं.

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन