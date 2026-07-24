धमाका या सन्नाटा... अभिषेक शर्मा को हुआ क्या? 2026 के इन आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मैच को भारत ने 7 विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मुकाबला 25 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा. पहले T20I में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने तो बल्ले से धमाका किया, लेकिन उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा. उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है. 2026 में या तो उन्होंने बल्ले से धमाका किया है, या पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक इस साल अभी तक 6 पारियों में शून्य पर आउट हो चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में वो बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे.
इस साल भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी अभिषेक शर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तक वो बल्ले से कहर बरपा रहे थे, लेकिन अचानक उनके बल्ले में जंग लग गई. वो लगातार 3 मैचों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. आइए नजर डालते हैं कि 2026 में अभिषेक का प्रदर्शन कैसा रहा है.
इस साल अभिषेक शर्मा ने अभी तक 21 T20I खेले हैं, जिसमें से 6 मैचों में वो शून्य पर आउट हुए हैं. उन्होंने 25.2 की औसत और 190.18 के स्ट्राइक रेट से 504 रन बनाए हैं.
21 पारियों में ऐसा रहा प्रदर्शन
0-10 रन: 11 पारियां (6 बार शून्य)
15-30 रन: 3 पारियां
40+ रन: 7 पारियां (1 नाबाद पारी)
2026 में अभिषेक शर्मा के ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अभिषेक शर्मा या तो धमाका कर रहे हैं, नहीं तो पूरी तरह सन्नाटा है. अच्छी बात ये है कि खराब रिकॉर्ड के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 190+ है.
अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए अभी तक 54 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर ने 31.74 की औसत और 188.69 के स्ट्राइक रेट से 1619 रन बनाए हैं. एक समय पर अभिषेक का करियर स्ट्राइक रेट 200+ था, लेकिन 2026 में फॉर्म में आई गिरावट से इसमें कमी देखने को मिली है.
बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है. लगातार 6 हार के बाद उनपर काफी दबाव था. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में मिली जीत से श्रेयस का हौसला बढ़ा होगा. अब टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगी. भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये मुकाबला आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.