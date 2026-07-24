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धमाका या सन्नाटा... अभिषेक शर्मा को हुआ क्या? 2026 के इन आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल

अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है. 2026 में या तो उन्होंने बल्ले से धमाका किया है, या पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक इस साल अभी तक 6 पारियों में शून्य पर आउट हो चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में वो बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:33 PM IST
धमाका या सन्नाटा... अभिषेक शर्मा को हुआ क्या? 2026 के इन आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल
Image Credit: 2026 में ऐसा है अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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