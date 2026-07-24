धमाका या सन्नाटा... अभिषेक शर्मा को हुआ क्या? 2026 के इन आंकड़ों पर यकीन करना मुश्किल

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मैच को भारत ने 7 विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मुकाबला 25 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा. पहले T20I में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने तो बल्ले से धमाका किया, लेकिन उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा. उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.